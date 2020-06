Nešťastie vo Vrútkach: Premiér vyjadrili pozostalým úprimnú sústrasť, politici odsudzujú násilie na školách

Predseda vlády SR Igor Matovič (OĽaNO) vyjadril pozostalým tragédie vo Vrútkach úprimnú sústrasť.

Uviedol to vo štvrtok na stretnutí Vyšehradskej štvorky v českých Ledniciach.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

"Blázni medzi nami žijú a takýmto situáciám nedokážeme zabrániť, ale minister vnútra letí na miesto činu a pevne verím, že potom nás bude informovať podrobnejšie," dodal Matovič.

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS) vyjadruje úprimnú sústrasť pozostalým a praje skoré uzdravenie zraneným a dotknutým osobám. Pre TASR to potvrdil jeho hovorca Tomáš Kostelník. "Akékoľvek formy násilia sú neprípustné. O to smutnejšie je, ak sa udejú na školskej pôde," povedal v reakcii na tragédiu na škole vo Vrútkach minister školstva.

Gröhling aktuálne smeruje aj na miesto štvrtkovej tragédie do Vrútok. Okrem neho sa tam presúva aj predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina), policajný prezident Milan Lučanský či minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO).

Mikulec na sociálnej sieti vyjadril pozostalým úprimnú sústrasť, zraneným deťom, policajtom a ďalším zamestnancom školy praje skoré uzdravenie. "O celú situáciu sa intenzívne zaujímam od prvého momentu a verím, že budem vedieť viac po príchode na miesto tragédie," dodal.

"So zatajeným dychom som si prečítal, čo sa práve stalo vo Vrútkach. Je to veľká tragédia," komentoval podpredseda parlamentu Juraj Šeliga (Za ľudí). Dúfa, že počet obetí sa nezvýši. "Myslím na obete a ich pozostalých, ako aj na zranených, ktorí sú v opatere lekárov v martinskej nemocnici," dodal.

Úprimnú sústrasť a žiaľ nad tragédiou vyjadril aj podpredseda NR SR Peter Pellegrini. "Som v duchu s rodinami obetí útoku vo Vrútkach aj so všetkými učiteľmi, ktorí poctivo napĺňajú svoje náročné a záslužné poslanie a musia byť šokovaní skutkom, za ktorý ich kolega zaplatil životom. Rovnako tak som v duchu aj so všetkými rodičmi, ktorí každé ráno vyprevádzajú svoje dieťa do školy a veria, že sa im zdravé vrátia domov," uviedol Pellegrini na sociálnej sieti.

"Je nám nesmierne ľúto, čo sa stalo a vyjadrujeme úprimnú sústrasť pozostalým. Taktiež želáme rýchle zotavenie všetkým, ktorých zasiahol nepochopiteľný akt nenávisti vo Vrútkach," uviedol Ondrej Šprlák z komunikačného oddelenia SaS. Šipoš zdôraznil, že odsudzuje akékoľvek násilie, obzvlášť na akademickej pôde a na školách. Považuje to za neprípustné. "Verím ,že to bude riadne vyšetrené, a verím, že vinníci budú potrestaní," uviedol pre TASR.

Zdesenie nad útokom v škole vo Vrútkach vyjadril aj predseda školského parlamentného výboru Richard Vašečka (OĽaNO). "Ako predseda školského výboru sa budem zaujímať o ďalšie informácie tohto nepochopiteľného činu," uviedol na sociálnej sieti. Rovnako vyjadril sústrasť pozostalým a ocenil profesionálny zásah polície.

Poslanec Miroslav Kollár (Za ľudí) verí v čo najskoršie objasnenie príčin útoku. "Aby sme vedeli, či a ako treba lepšie ochrániť naše učiteľky a učiteľov. O to viac im ďakujem za stresovú, ale mimoriadne záslužnú prácu, ktorú pre naše deti robia," uviedol na sociálnej sieti.

„Brutálny“ útok na základnej škole vo Vrútkach odsúdila aj vicepremiérka Veronika Remišová (Za ľudí). „Vyjadrujem úprimnú sústrasť všetkým, ktorí boli zasiahnutí touto tragickou udalosťou. Bezpečnosť našich detí a vyučujúcich v školách musí byť pre štát najvyššou prioritou,“ napísala na sociálnej sieti.

Sústrasť pozostalým obete vyjadrila aj europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS). „Veľmi smutné. Vyjadrujem úprimnú sústrasť pozostalým obete. A želám skoré uzdravenie zraneným, na tele aj na duši. Pedagógom a deťom zo školy prajem veľa síl, aby sa s touto tragédiou dokázali vysporiadať,“ uviedla v statuse na sociálnej sieti.

Na tragédiu reagoval statusom aj minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO). „Obrovská tragédia! Úprimnú sústrasť pozostalým, buďte silní,“ napísal.

„Vrútky, sme s vami,“ napísali zástupcovia strany Progresívne Slovensko.

Súcit s pozostalými obetí tragédie vyjadrila aj Miriam Lexmann (KDH/EPP). „V myšlienkach vo Vrútkach, v modlitbe za obete, zranených, účastníkov tragédie a ich rodiny. Je mi to veľmi ľúto, sme s vami!“ napísala.

Pri incidente na škole vo Vrútkach zomreli dvaja ľudia. Päť osôb je zranených, sú medzi nim aj deti.