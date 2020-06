Mimoriadny zásah polície! Útok na základnej škole vo Vrútkach: Dvaja ľudia zomreli

Policajti zasahujú na základnej škole vo Vrútkach.

Máte bližšie informácie k útoku vo Vrútkach? Poznáte útočníka, obeť alebo niekoho zo zranených? Napíšte nám na tip@novycas.sk.

Ako informovala polícia na sociálnej sieti, malo tam dôjsť k napadnutiu pracovníkov školy. Podľa polície po útoku zomrela jedna dospelá osoba. Podľa informácií Nového Času bol dobodaný zástupca školy, zranená bola riaditeľka, dvaja učitelia a dve deti.

"Útočníkom bol 22 ročný muž z Martina. Po jeho útoku prišla o život jedna dospelá osoba. Ďalšie osoby útočník zranil a sú na ošetrení v martinskej nemocnici. Ide o dve deti a dve dospelé osoby," doplnil informácie policajný hovorca Michal Slivka.

Voči útočníkovi použili policajti zbraň. Ako polícia ďalej informovala, útočník po zásahu polície zahynul. „Polícia má situáciu pod kontrolou,“ konštatujú policajti s tým, že na miesto smeruje aj prezident Policajného zboru Milan Lučanský.

Na miesto už smeruje aj minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO), TASR to povedala hovorkyňa rezortu vnútra Barbara Túrosová. Do Vrútok sa chystá aj predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina), potvrdila to jeho hovorkyňa Michaela Jurcová.