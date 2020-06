Valíček požiadal o uvoľnenie z funkcie generálneho sekretára: Prečo končí?

Miroslav Valíček požiadal o uvoľnenie z postu generálneho sekretára Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH).

Svoje rozhodnutie oznámil na stredajšom zasadnutí výkonného výboru v Trenčíne.

Pre abdikáciu sa rozhodol po tom, čo musel čeliť viacerým verbálnym útokom zo strany predstaviteľov klubov Tipsport Ligy a ďalších funkcionárov. "Moja funkcia je na zväze jedna z najdôležitejších, je veľmi náročná. Poviem na rovinu, že som už unavený. Chcem sa poďakovať Mirovi Šatanovi za skvelú spoluprácu, agendu odovzdávam v dobrom stave. Verím, že si Miro vyberie správneho človeka, prajem mu, aby mal šťastnú ruku," uviedol funkcionár na štvrtkovom brífingu v Bratislave. Valíček pôsobí na poste generálneho sekretára od roku 2016.

Na zväze momentálne rezonuje nákup hokejových pomôcok pre juniorov. SZĽH v marci ukončil verejné obstarávanie na nákup viac ako 12-tisíc hokejok pre mládež vo veku od 15 do 20 rokov. Zo štyroch uchádzačov napokon vybral dvoch, pričom vyradil kandidátov s nižšou cenovou ponukou, ako mali víťazi. Víťazní dodávatelia mali navyše zhodne nastavené ceny. Vzniklo tak podozrenie, že medzi nimi mohla existovať kartelová dohoda. To však zväz radikálne vylúčil. Pre podozrivé konanie sa dokonca obrátil na Protimonopolný úrad.

Spoločnosť Elbe Hockey s.r.o. zo súťaže vylúčil preto, lebo nedodala v stanovenom termíne všetky dokumenty. "My sme konateľa firmy na túto skutočnosť upozorňovali, hoci sme nemuseli. Po celý čas trvania súťaže s nami komunikoval elektronicky, ale posledné chýbajúce dokumenty poslal poštou. A keďže prišli až o tri dni neskôr, museli sme ho napokon podľa zákona vylúčiť. Hrozilo totiž, že ak by sme to neurobili, zvyšné dve spoločnosti by to mohli napadnúť a verejnú súťaž by sme museli zrušiť," vysvetlila Diana Kosová, konateľka SZĽH. V prípade, ak sa preukáže, že zväz porušil pravidlá pri verejnom obstarávaní, je Kosová pripravená prebrať osobnú zodpovednosť. Podľa predstaviteľov zväzu sa však spoločnosť z Liptovského Mikuláša vyňala zo súťaže pre vlastnú nedbanlivosť. Ďalší uchádzač Red Rebel s.r.o. nepredložil potrebnú 20-tisícovú zábezpeku.

Kritike čelil zväz aj od viceprezidenta klubu HC Petržalka 2010 Martina Pinčeka. Ten na sociálnej sieti uviedol, že "zo zväzu sa stala akciovka, ktorú riadi skupina ľudí okolo pána Kohúta". Jeho status uverejnil na facebooku aj klub HC Nové Zámky. SZĽH reagoval a dotknuté osoby zo statusu zvažujú podanie trestného oznámenia za ohováranie.