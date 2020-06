Kauza únosu Maddie sa komplikuje: Podozrivý Nemec sa zaťal, toto oznámil jeho advokát!

Nemec, podozrivý z únosu trojročnej Britky Madeleine McCannovej spred 13 rokov, sa odmieta k prípadu vyjadriť.

Oznámil to jeden z jeho právnikov, píše agentúra AFP. "Christian B. nepodá nateraz k tomuto prípadu žiadne vyhlásenie a žiadame vás, aby ste to chápali ako jeho obranu, vyhlásenie nepodáme ani my (obhajcovia)," povedal pre nemecké spravodajské stanice RTL a n-tv advokát Friedrich Fülscher po tom, ako svojho mandanta navštívil vo väzbe. Nemecká polícia označila tohto 43-ročného muža za podozrivého minulý týždeň a izolovala ho vo väzení v meste Kiel, kde si odpykáva trest za iný trestný čin týkajúci sa obchodovania s drogami.

Podozrivý sa v minulosti dopustil viacerých trestných činov vrátane zneužívania detí či znásilnenia. Pôvodní obhajcovia, ktorí Christiana Bruckenera zastupovali, sa tohto prípadu vzdali bez uvedenia dôvodu. Nahradil ich nový tím právnikov. Tí pohrozili podaním žaloby na známych ich klienta, ktorí ho označili za agresívneho a podozrivého.

McCannová zmizla za záhadných okolností v máji 2007 počas pobytu s rodinou v portugalskom regióne Algarve. Podozrivý Nemec tam žil v pravidelných intervaloch v rokoch 1995 - 2007 a mal sa pohybovať aj v oblasti letoviska Praia da Luz, kde Madeleine v máji 2007 naposledy videli. Madeleine je podľa nemeckej polície už pravdepodobne mŕtva.