Ďalšie oplzlosti v slovenskom šoubiznise: Na stranu Kramára sa pridal Andrásy! Z jeho vyjadrení sa dovraciate

Andrásy sa postavil na Kramárovu stranu a to naozaj odporným spôsobom! Vyjadrenia, ktoré zabávač zverejnil na svojom facebooku máloktorá rozdýcha máloktorá žena.

Po svojom excese v relácii Inkognito sa herec Maroš Kramár nielenže neospravedlnil, ale zaklincoval to aj nechutnými poznámkami o tom, ako ľutuje ženy, ktorých sa muži nedotýkajú. Na Slovensku sa spustila obrovská vlna odporu žien, ktoré vo svojom živote zažili sexuálne obťažovanie. Ukázalo sa, že nie je jediný zo slovenských prominentov, ktorí nepochopili závažnosť témy sexuálneho obťažovania.

Akoby toho nebolo málo, na hercovu stranu sa postavil aj zabávač Oliver Andrásy. Ten má takisto skreslené predstavy o tom, po čom ženy túžia. Na svojom facebooku totiž zverejnil status prepáchnutý oplzlosťou. "Pamätám si, ako mi jeden lekár-kamarát rozprával historku, že u nich v nemocnici istý lekár obchytkával sestričky. Okrem jednej, lebo tá bola hrozne škaredá. Po nejakom čase prišlo na lekára udanie na riaditeľstvo nemocnice. A čo myslíte, kto to udanie napísal? Samozrejme tá jedna, ktorej sa nikdy nedotkol. Takže Maroš, drž sa a ži tak ako doteraz!" Nehanbil sa napísať Andrásy.

Ženy, ale aj muži, ktorí narozdiel od herca Kramára a zabávača Andrásyho vidia rozdiel medzi flirtovaním a obťažovaním, na Andrásym nenechali ani nitku suchú. "Zaujíma ma, či by ste k tomu mali rovnaký postoj, keby sa jednalo napríklad o vašu vnučku," píše jedna zo Sloveniek pod Andrásyho status. "Nezvyknem reagovať, ale toto mi nedá. Ste nechutný a úbohý. Takto otvorené propagovať sexuálne obťažovanie?!! Je to možné?" píše ďalšia.

Známemu zabávačovi však názory dotknutých žien nič nehovoria a púšťa sa do ďalšej citlivej témy. "Včera (v stredu) večer som pozeral ďalšiu časť diskusnej relácie Do kríža, v ktorej pani Oľga Pietruchová veľmi vehementne obhajovala právo ženy rozhodnúť o živote svojho budúceho dieťaťa a ísť na potrat. Musím povedať, že ma presvedčila. Ale iba čiastočne. Keď som ju tak počúval, povedal som si, že keby sa napríklad jej matka svojho času rozhodla ísť na potrat, asi by som jej ho aj zaplatil," napísal ďalší nechutný status Andrásy.