Posledné mesiace gymnazistov z Lučenca prekazila korona: Spolužiaci sa vynašli, takéto tablo bude mať veru málokto

Tablo, ako absolventi v roku 2020, bude mať veru málokto! Študenti zo 4.B na Gymnáziu Boženy Slančíkovej Timravy v Lučenci sa rozhodli, že na table so svojimi fotkami zaznamenajú aj súčasnú situáciu a momenty spojené s ich poslednými mesiacmi na škole.

Taký priebeh a záver štúdia mali len tohtoroční žiaci a absolventi! Dúfajúc, že to zostane len pri roku 2020, vytvorili maturanti z Lučenca tablo, ktoré s dianím na Slovensku spája dobre známa téma - korona. Aj im zasiahla do životov a spôsobila to, že školu ukončili odlišnejšie ako ich predchodcovia.

"S našou triedou 4.B na Gymnáziu Boženy Slančíkovej Timravy v Lučenci sme nezaháľali a taktiež vtipne reagovali na situáciu, v ktorej sme sa nechcene ocitli.uviedol teraz už absolvent gymnázia Adam.