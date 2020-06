Crew Dragon je už týždeň a pol na Medzinárodnej vesmírnej stanici: Kedy sa vráti naspäť na Zem?

Loď Crew Dragon súkromnej spoločnosti SpaceX by sa s astronautmi americkej vesmírnej agentúry NASA Robertom Behnken a Douglasom Hurleyho z Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS) mala vrátiť na Zem v auguste. Podľa portálu spaceflight now to oznámil vedúci činiteľ NASA pre misie ľudí vo vesmíre Kenneth Bowersox.

Crew Dragon pristál na ISS 31. mája, deň po štarte z Kennedyho vesmírneho strediska na Floride. Pre vesmírny výskum Spojených štátov išlo o dôležitú udalosť, pretože znamená koniec závislosti Američanov na ruských raketách a lodiach Sojuz. Prvýkrát po deviatich rokoch od ukončenia programu raketoplánov odleteli americkí astronauti americkú loďou z územia USA. Ako dlho Behnken a Hurley na orbitálnom komplexe zostanú nebolo pred štartom určené, ale malo by to byť v rozmedzí jedného až štyroch mesiacov. Bowersox v utorok povedal, že termín návratu závisí od viacerých faktorov, ako je fungovanie Crew Dragonu, postup práce oboch astronautov na ISS a počasie v zónach plánovaného pristátia v Atlantickom oceáne a v Mexickom zálive. Podľa Bowersox prvá misia Crew Dragonu s posádkou, ktorá je stále ešte testovacia a má označenie Demo-2, zatiaľ prebieha dobre. "Nestanovili sme dĺžku misie Demo-2, kým sme nedostali posádku na ISS a nevideli, ako Dragon funguje. Loď si vedie veľmi dobre, takže si myslíme, že je rozumné, aby tam posádka zostala mesiac alebo dva," uviedol šéf pilotovaných misií NASA . "Radi by sme ich dostali domov niekedy v auguste," povedal Bowersox. Pritom prezradil, že do konca júla sú naplánované nejaké pracovné smeny terajšieho veliteľa ISS astronauta NASA Christophera Cassidyho s Behnken mimo ISS. Mali by nahradiť staré batérie novými lítium-iónovými, ktoré na stanici dopravila koncom mája japonská nákladná loď Kunotori 9. Americký astronaut po príchode na Medzinárodnú vesmírnu stanicu: Hups, toto neodhadol Spaceflight now k tomu napísal, že sa očakáva, že Behnken vystúpi von najmenej dvakrát koncom júna a začiatkom júla. Nemenované zdroje podľa portálu k termínu návratu upozornili, že ak poveternostné podmienky budú vyzerať priaznivo, NASA a SpaceX by sa mohli rozhodnúť pre návrat Crew Dragonu ešte pred koncom júla.