Chlapec sa po otcovej smrti vyjedol na 208 kg: Uvidíte ho teraz, zalapáte po dychu

Keď Adan Prescott prišiel v roku 2013 o svojho otca, veterána americkej armády, upadol do veľkej depresie. Útechu hľadal v jedle a nakoniec vážil až 208 kilogramov.

Dnes vyzerá 25-ročný Američan z Arizony úplne inak. Pred tromi rokmi sa rozhodol, že zmení svoj život, schudne a bude nasledovať kroky svojho otca. O prípade informuje LadBible.

"Keď môj otec zomrel, o všetko som sa prestal zaujímať. Začal som jesť množstvo nezdravého jedla a pil som veľa sladených nápojov. Nikdy som si sám nevaril, jedlo som si nechával doviezť, prípadne som ho kúpil na benzínovej pumpe. Jedol som väčšinou burgre, pizze a iné tučné jedlá," hovorí Adan.

Denne vypil obrovské množstvo sladených nápojov. Ku koncu už mal problémy s kráčaním a nedokázal sa zohnúť a zaviazať si šnúrky. "No rozhodol som sa, že nechcem zomrieť v štyridsiatke a chcem ešte niečo v živote dosiahnuť. Vždy som chcel byť námorníkom a to ma motivovalo." Tento sen mal už od malička. "Môj otec bol v armáde a hoci tu už nie je, inšpiroval ma schudnúť a zmeniť svoj život tak, ako som urobil."

Stálo ho to mnoho námahy a odhodlania, no podarilo sa mu zmeniť svoj výzor. Od muža, ktorý mal problémy so zaviazaním šnúrok na vlastných topánkach, to dotiahol až do armády.

"Najprv som si stanovil diétu. Vylúčil som všetky nezdravé jedlá a nariadil som si, že môžem denne prijať iba 1 200 kalórií. Za prvé dva mesiace som schudol 22 kilogramov. Za rok som takto zhodil 45 kíl. Stále som bol priveľký na cvičenie, toto všetko som zhodil iba upravením stravy," hovorí.

Vďaka zdravej diéte, počas ktorej obmedzil cukor, sa mu v máji 2019 podarilo dosiahnúť váhu 92 kilogramov. Vďaka tomu sa mohol prihlásiť ako záložník amerických námorných zložiek. Potom absolvoval trojmesačný tábor, aby sa mohol pripojiť k ozbrojeným silám. Prešiel všetkými testami a v roku 2021 plánuje podstúpiť operáciu, ktorá by ho zbavila prebytočnej kože.

"Ľudia mi hovoria, že mám byť na seba pyšný, no ja nie som hrdý na to, čo som si urobil. Je samozrejmé, že som to musel napraviť. Som pyšný na to, že som sa zmenil, a som rád, že som tam, kde som, v porovnaní s minulosťou. Takto šťastný som ešte nikdy nebol. Myslím, že otec by bol na mňa tiež hrdý," uzavrel mladý Američan.