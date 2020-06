Obdarená fanúšička Chelsea burcuje svojich obľúbencov: Ak vyhráte Ligu majstrov, pôjdem donaha!

Tak to je slovo do bitky! Bývalá brazílska playboy modelka Jessica Lopes, ktorá skončila na treťom mieste v súťaži Miss Bum Bum o najkrajšie ženské pozadie roku 2019, prisľúbila, že zapózuje úplne nahá, ak Chelsea vyhrá Ligu majstrov.

Jessica pravidelne zásobuje svojich fanúšikov na sociálnych sieťach fotkami, ktoré nenechávajú takmer nič na predstavivosť. V roku 2019 dokonca súťažila v Miss Bum Bum, kde obsadila tretie miesto. V minulosti tiež pózovala pre portugalskú mutáciu pánskeho magazínu Playboy.

No nie vždy bol osud k Jessice priaznivo naklonený. Ako uvádza web the Sun, v roku 2015 obdarená kráska s brazílskymi koreňmi prekonala rakovinu vaječníkov a rozhodla sa presťahovať do Veľkej Británie. Ani choroba jej však nezabránila v tom, aby sa naďalej venovala modelingu.

Najnovšie vyhlásila, že ak jej obľúbený futbalový klub FC Chelsea vyhrá Ligu majstrov, pôjde donaha. Aby však splnila to čo sľúbila, musel by sa stať menší zázrak. Futbalisti Chelsea totiž v prvom osemfinálovom zápase s Bayernom Mníchov prehrali doma 0:3 a bude pre nich veľmi ťažké nepriaznivý výsledok zvrátiť.