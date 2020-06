Daniela Hantuchová rozbieha nový projekt: Z tenistky cvičiteľka fitnesu

Aj po ukončení kariéry ostáva stále v pohybe.

Známa a úspešná tenistka Daniela Hantuchová (37) sa rozhodla ostať fit aj mimo kurtu a priviesť ku skvelej forme aj všetkých ostatných. Preto sa pustila do nového projektu, v ktorom sa bude venovať práve rôznym cvikom. Tie vraj praktizuje pravidelne už dlhé roky a vďaka nim má takú dokonalú postavu.

Pohyb jej je veľmi blízky. Bývalá tenistka Hantuchová sa už síce celoživotnému športu profesionálne nevenuje, aktívna ostáva naďalej. Aj po skončení kariéry cvičí rôzne cviky, o ktoré sa chce najnovšie podeliť aj so všetkými svojimi fanúšikmi.

Preto rozbieha nový projekt videí, kde sa bude venovať milovanému fitnesu. „Je to ešte vo výrobe, no veľmi sa z toho teším. Baví ma to, lebo sa budem môcť podeliť o skúsenosti z fitnesu, ktorý bol súčasťou mojej tridsaťročnej práce. A, pravdupovediac, tréningy v posilňovni mňa osobne bavili ešte viac, ako na dvorci,“ prezradila Novému Času Daniela, ktorá by už mala čoskoro svoj projekt viac predstaviť.