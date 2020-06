Šéf TV Senzi Noro Mészároš prežíva ťažké obdobie: Prišiel o mamu

Manažérovi speváčky Evy Mázikovej (70) sa včera zrútil svet.

Bývalý markizák Noro Mészároš (47) prišiel o milovanú mamu Valériu († 77), ktorú ešte v piatok náhle hospitalizovali v nemocnici. „Zavolali mi, že mame sa priťažilo, museli ju sanitkou previezť do nemocnice. Bojím sa o ňu,“ povedal v piatok Novému Času. A hoci veril, že všetko bude v poriadku a mama sa vráti späť do seniorského centra, kde v posledných rokoch žila, včera prišla zdrvujúca správa.

„Maminke zlyhalo srdce,“ povedal šéf TV Senzi a len ťažko zadržiaval slzy. „V utorok večer jej začalo veľmi silno biť srdce, tak jej museli dávať výboj do srdca. Ustálilo sa to a všetko bolo v poriadku, srdiečko jej fungovalo. Včera ráno mi prišla esemeska, že sa jej to znovu stalo, zas jej dávali výboj a je to zas v poriadku. Dve hodiny nato zomrela. Nevládzem..,“ dodal.