Kramár po obchytkávaní vizážistky: Hrozí mu vyhadzov?! Rieši ho už generálny riaditeľ

Príde o flek v Inkognite?! Herec Maroš Kramár (61) je pod poriadnou paľbou kritiky.

Umelec, ktorý mal vždy k ženám blízko, si dovolil nehoráznu vec, keď obchytkával jednu z vizážistiek zábavnej relácie. Samotný Kramár nevidí na svojom uvoľnenom správaní žiadny problém, kompetentní v Jojke to však vnímajú celkom inak. Televízia sa totiž prezentuje ako rodinná a takéto správanie na obrazovky jednoducho nepatrí! Rozšafného umelca už riešia na najvyšších miestach a vyzerá to tak, že skončí na koberčeku u generálneho riaditeľa Marcela Gregu (40).

Kramár sa vždy prezentoval ako milovník žien a nikdy nemal problém s kráskami flirtovať, či skladať im komplimenty. Aj tie však majú svoje mantinely, ktoré si nedávno rozvedený umelec zrejme neuvedomuje. Televízia JOJ totiž v pondelok večer odvysielala ďalšiu časť Inkognita. V záverečných titulkách rozjarený herec poriadne prestrelil, keď škrabkal po zadku zvodnú mejkap artistku Martinu.

Internet teda ihneď zaplavila vlna kritiky, pričom na jeho nedôstojné správanie upozornila Katarína Danová, ktorá bola obeťou sexuálneho zneužívania v detskom tábore Chachaland. „Tv JOJ príde tak v pohode, že Maroš Kramár sexuálne obťažuje maskérku pri práci, že to ešte dajú do tituliek a veselo odvysielajú. Aby sme si náhodou nemysleli, že sme tu, čo sa týka práv žien, nejako pokročili. Grc na kvadrát,“ napísala brunetka a jej názor zdieľala aj Zuzana Kovačič Hanzelová.

Napriek zrejmému problému však Kramár nič neľutuje a svoje správanie berie ako prirodzené. „Ja sa nemám za čo ospravedlňovať. Ja nie som za obťažovanie. Proti obťažovaniu bojujem dlhé roky. Som za to, aby mali ženy rovnaké práva, príležitosti, platy, pre mňa je človek ako človek, vôbec to nedelím, či je to žena, či muž. Takže tieto všelijaké úvahy a ohrdnuté ženy, ktoré sú nešťastné, že sa ich nikto nedotýka, ma absolútne nezaujímajú,“ povedal pre denník SME umelec.