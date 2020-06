Šikovný nápad manželov z Podkoníc: Z pivného automatu si čapujete nonstop

Doprajete si ho, kedy len chcete. Na Šachtičkách neďaleko Banskej Bystrice na terase hotela pribudol pivný automat.

Milovníci tohto zlatého moku si ho tak teraz môžu načapovať v akúkoľvek dennú či nočnú hodinu. Za nápadom stoja manželia Rajšičovci, ktorí sa vývoju a výrobe samoobslužných výčapných zariadení venujú už 20 rokov. Ako to funguje?

Už vyše mesiaca si môžu návštevníci načapovať svoj obľúbený nápoj kedykoľvek. Na terase hotela majú k dispozícii dva pivné automaty s dvoma druhmi piva a aj nealkom. „Chceli sme ľuďom poskytnúť služby, aj keď sme pre pandémiu museli mať prevádzku zatvorenú. Rozhodli sme sa teda využiť samoobslužné výčapné zariadenie. Ohlasy sú pozitívne, aj keď počasie zatiaľ veľmi dobré nie je. Naša cykloklientela, ale aj iní klienti, už pivný automat objavili a pochvaľujú si ho,“ povedal Dávid Hegedüš z hotela Šachtička.

Za nápadom samoobslužných výčapných zariadení, ktoré fungujú bez potreby obslužného personálu a sú na mince, stoja manželia Rajšičovci z Podkoníc. „Sme jedineční z dôvodu zapracovania platobného systému do našich zariadení, ktoré ako jediné na trhu môžeme klasifikovať ako samoobslužné,“ vysvetlila Ivanka Rajšič s tým, že chcú, aby sa za nápoje dalo platiť aj kartou.

Vyriešili aj kontrolu plnoletosti, ktorá funguje na princípe skenovania dátumu narodenia na občianskom preukaze. Do automatu môžete vhodiť ľubovoľnú sumu a systém vyhodnotí, koľko piva si za to môžete načapovať. Zariadenia majú rozdelené do dvoch základných skupín - jednomiestne a viacmiestne. Každé obsahuje vlastnú točku a chladenie. Cena sa pohybuje od 2- do 8-tisíc, závisí od veľkosti a dizajnu.

Ako to funguje

1. Do automatu nahádže zákazník mince (podľa sumy sa vyráta objem)

2. Zvolí si nápoj podľa ponuky

3. Následne mu mechanizmus umožní načapovať si nápoj.