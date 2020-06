Boxerský svet sa dočká dlhoočakávaného súboja: Obaja šampióni už súhlasili

Britskí profesionálni boxeri Anthony Joshua (30) a Tyson Fury (31) sa v princípe dohodli na dvoch vzájomných súbojoch, ktoré by sa mohli uskutočniť na budúci rok.

Pre agentúru AFP to potvrdil Joshuov promotér Eddie Hearn. Šampión organizácií WBA, IBF, WBO v superťažkej hmotnostnej kategórii Joshua by mal najbližšie obhajovať opasky proti bulharskému vyzývateľovi Kubratovi Pulevovi. Dosiaľ nezdolaný šampión WBC Fury je zasa zmluvne zaviazaný k tretiemu zápasu s Deontayom Wilderom, ktorého zdolal vo februárovej odvete.

Hearn už dávnejšie volá po zjednocovacom dueli medzi Joshuom a Furym, ktorý by mal definitívne rozhodnúť o novom nespornom šampiónovi. Už niekoľko týždňov preto rokuje so zástupcami Furyho a hoci kontrakt zatiaľ nepodpísali, všetko smeruje k dohode. "Urobili sme veľký pokrok a hľadáme miesta a termíny. V princípe už obaja súhlasili s takýmto súbojom. Dvoma súbojmi," uviedol Hearn pre Sky Sports s tým, že prvý duel britských šampiónov by sa mohol uskutočniť v lete 2021.

Fury radosť z dohodnutých súbojov už zdieľal aj na twitteri: "Je to oficiálne, Fury vs Joshua potvrdené na budúci rok. Najprv rozbijem bronze bomber (Deontay Wilder) a potom Anhtonyho Joshuu."