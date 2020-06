V základných umeleckých školách sa znovu učí, nových žiakov už zapisujú: Prihláška do ZUŠ teraz, talentovky neskôr

Má vaše dieťa talent? Ak ste ho objavili už dávnejšie, pravdepodobne ste počas pandémie koronavírusu mali potomka doma.

Iste vás poteší, že oddnes už môžu umelecké školy spustiť vyučovanie naplno, bez obmedzení. Záleží to síce na zriaďovateľovi, a nie všetky ZUŠ otvoriť musia, ale veľa z nich sa snaží nezanedbať nadanie detí a otvárajú hneď, ako sa dá. Ak však umelecké cítenie u svojho dieťaťa ešte len tušíte a plánujete zápis v septembri, nesmiete teraz zabudnúť na prihlášku. Ako na to?

Keď sa zatvorili školy, väčšina prešla na online vyučovanie, aj mnohé umelecké. Podľa Eriky Faberovej, riaditeľky ZUŠ Ľudovíta Rajtera, učenie detí na diaľku je namáhavejšie, ale výsledok má potom veľkú pridanú hodnotu pre obidve strany. Napriek tomu priznáva, že „osobný kontakt so žiakom je to, čo nám chýba a čo ničím nevieme nahradiť“. Je tak pochopiteľné, že sa aj s ďalšími učiteľmi umenia teší na návrat detí do školy a osobné stretnutie.

Ako prihlásiť dieťa do ZUŠ

Výber odboru

Základné odbory: hudobný, tanečný, literárno-dramatický a výtvarný

Špeciálne odbory: audiovizuálna a multimediálna tvorba, iné

Výber základnej umeleckej školy

Nie každá škola musí otvoriť všetky odbory, vyberte si takú, ktorá má ten váš.

Zápis

Zápis do ZUŠ prebieha tohto roku vo väčšine škôl elektronicky do 30. júna! Overte si podmienky vo vami vybranej škole, aby sa nestalo, že sa vám neujde miesto.

Talentové skúšky

Zatiaľ školy nemajú dostatočné informácie, aby vedeli presne určiť termíny. Väčšina z nich má na stránke uvedené, že termín talentových skúšok uverejnia neskôr.

Školné

Výška školného závisí od zriaďovateľa školy a býva rôzna. Ak ste však poberateľom dávky v hmotnej núdzi, školné môže byť žiakovi znížené alebo odpustené. Overte si podmienky.