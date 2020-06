Brat Georgea Floyda († 46): Nezaslúžil si zomrieť kvôli 20 dolárom

George Floyd († 46) si nezaslúžil zomrieť kvôli 20 dolárom (17,58 eura), povedal v stredu jeho brat Philonise členom právneho výboru americkej Snemovne reprezentantov, ktorí sa na mimoriadnej schôdzi zaoberajú návrhmi na policajnú reformu.

Philonise pred zákonodarcov predstúpil, pretože si želá, aby smrť jeho brata znamenala "viac než zase ďalšie meno" na zozname ľudí, ktorí zomreli po strete s políciou, povedal brat zosnulého podľa agentúry AP.

George Floyd zomrel po zatýkaní belošským policajtom, ktorý sa podozrivého snažil zadržať na základe udania zamestnancov samoobsluhy v Minneapolise, podľa ktorých sa Floyd snažil zaplatiť falošnou 20-dolárovou bankovkou. Policajt Derek Chauvin kľačal Floydovi takmer deväť minút na krku, hoci muž opakovane hovoril, že nemôže dýchať. Vypočutie v Kongrese sa koná deň po Floydovom pohrebe v Houstone, ktorý nasledoval po šiestich dňoch spomienkových akcií.

Video zachytávajúce Chauvinov zákrok odpálilo najväčšie demonštrácie proti rasizmu a policajnej brutalite, aké USA zažili za niekoľko posledných desaťročí. Spustilo tiež doteraz bezprecedentné debaty o reformách policajných zborov, ktoré sa dostali aj do najvyšších poschodí americkej politiky. "Som unavený. Som unavený tou bolesťou, ktorú cítim teraz, a som unavený bolesťou, ktorú cítim zakaždým, keď bezdôvodne zomrie ďalší černoch," povedal Floydov brat. "Som tu dnes, aby som vás požiadal, aby ste tomu urobili koniec. Zastavte tú bolesť. Zabráňte tomu, aby sme boli naďalej unavení," pokračoval Philonise Floyd. "Prosím vás, vypočujte moje volanie, vypočujte volanie mojej rodiny, volanie, ktoré vychádza z ulíc na celom svete," vyzval Floydov brat zákonodarcov s odvolaním na manifestácie, ktorá sa z USA rozšírili i do ďalších svetových krajín. "Rešpektujte ich a prijmite reformy smerujúce k tomu, aby boli poriadkové sily riešením, a nie problémom," pokračoval štyridsiatnik.

Demokrati v pondelok predstavili vlastný návrh reformy polície, ktorý by celoštátne zakázal užívanie škrtiacich chvatov pri zatýkaní a zaviedol by centrálnu databázu neprimeraných zákrokov, aby policajti s minulosťou tvrdých zákrokov nemohli len zmeniť svoje pôsobisko, alebo by znížil právnu ochranu príslušníkov poriadkových síl stíhaných za profesionálnu chybu. Posledný z týchto bodov je však podľa hovorkyne Bieleho domu neprijateľný pre amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý sa postavil do úlohy prezidenta zákona a poriadku a policajtov pred reformnými snahami naskrz bráni. Demokratický návrh by musel okrem prezidenta schváliť aj republikánmi ovládaný Senát, ktorý je Trumpovi silne naklonený.