Dobitá Simona ani dva roky po rozvode nemôže spokojne spávať: Čudné rozhodnutie súdu

Trápenie bez konca! Seničanka Simona sa už pred rokom prostredníctvom sociálnej siete podelila o obrovské trápenie, ktoré zažívala posledných 11 rokov za dverami vlastného domu.

Jej exmanžel a otec ich spoločného synčeka útlu ženu podľa jej vlastných slov fyzicky napádal, preto mnoho ráz končila v rukách lekárov. Napriek tomu, že sa konečne odhodlala postaviť zoči-voči svojim útrapám, na spravodlivosť čaká márne. Pred tromi mesiacmi totiž zo strachu o svoj život a život svojich milovaných detí musela opustiť svoj dom, kde má trvalý pobyt a kde spolu bývali, a skončila u kamarátky. Súd totiž rozhodol, že jej exmanžel už môže do domu vstupovať, no zároveň ten istý súd ponechal aj 10-metrový zákaz priblíženia sa.

Simona sa už vyše roka snaží bojovať proti exmanželovi, ktorý jej aj po rozvode strpčuje život. Svojmu osudu sa rozhodla čeliť po tom, ako na sociálnej sieti zverejnila srdcervúce vyznanie o utrpení, ktoré zažívala 11 rokov. Príbeh zúfalej ženy, v ktorom okrem iného priznala, že pochopila, ako vyzerá spravodlivosť po slovensky, Nový Čas uverejnil pred rokom.

Simone nepomohli ani lekárske správy a fotografie s modrinami. „Kvalifikovali to ako priestupok, ktorý môže byť na mieste pokutovaný, alebo ho môžu úplne oslobodiť,“ uviedla Simona vlani. „Za prekročenie rýchlosti je pokuta 50 €, za zbitie ženy a dieťaťa 30 €, tak sa skončilo vyšetrovanie na polícii v Senici,“ dodala fotografka. „Nechcela som nikoho zaťažovať, pretože som verila v spravodlivosť v tomto štáte, no nestalo sa,“ priznáva trpko Simona. Bojuje však ďalej a od februára aj s ľuďmi, ktorí pri nej stoja, pomáhajú jej a cez ktorých komunikuje, aby bolo spravodlivosti zadosťučinené.

Nepochopiteľný čin

Bezpečnosť Simony a jej detí chránilo opatrenie súdu v Senici. Vďaka tomu mal exmanžel zákaz priblíženia sa k Simone a jej dcére na 10 metrov a tiež zákaz vstupu do domu, ktorého je tiež vlastníčkou a je predmetom vyporiadania BSM na súde v Senici. V uznesení súd argumentoval tým, že sa preukazujú dôvodné obavy o život a zdravie matky a detí. Napriek tomu neodkladné opatrenie pre vstup exmanžela do domu bolo zrušené v decembri 2019. „Exmanžel koncom januára vymenil zámky na našom dome za prítomnosti polície, pričom sa tam nachádzali moje osobné veci aj veci, ktoré mali deti darované od mojej rodiny,“ povedala Simona, ktorá sa do domu dostala a všetko si vyfotila.