Pobili sa Blaha a Pročko v parlamente?! Predchádzalo drsnej hádke práve toto?

Toto sme tu už dlhšie nemali. V parlamente to aj po výmene garnitúry poriadne vrie.

Najnovšie sa do seba pustili poslanec OĽaNO Jozef Pročko (55) a poslanec Smeru Ľuboš Blaha (40). Podľa Blahu malo dôjsť dokonca k fyzickému napadnutiu v parlamentnom bufete, čo Pročko popiera.

Pročko v parlamente podal procedurálny návrh, aby boli zabezpečené pohotovostné zdravotnícke zložky. Podľa neho totiž poslanci Robert Fico a Ľubomír Vážny boli v podguráženom stave, a preto treba zdravotníkov v pohotovosti. Tento ťah mu jeho koaliční partneri zmietli zo stola, no konflikt pokračoval. Pročko tvrdí, že po tomto návrhu mu začal Blaha nadávať do ko**tov a opíc. „Keď som mu povedal, že si to neželám, tak mi povedal: ,Ty chudák, kto ti t*tká ženu´,“ rozpráva Pročko.

Neskôr sa stretli v poslaneckom bufete. „Hovorím mu, čo si to dovoľujete. Spýtal som sa ho znova: ,Teraz mi to povedzte ešte raz´, začal vrieskať: ,Pročko ma napadol!´ Poviem vám, radosť stretnúť tohto pána.Ale majú nervy, lebo Pellegrini povedal, že odchádza zo Smeru, tak sú nervózni,“ dodal Pročko s tým, že napadnúť Blahu by bolo ako „napadnúť mentálne postihnutého človeka“.Blaha hovorí svoju verziu príbehu inak.Kompletne zmyslov zbavený. Ten človek je reálny agresívny psychopat, nevie sa ovládať, spory rieši násilím ako nejaký mafián z 90. rokov. Neopätoval som. Ja spory násilím neriešim. Práve som u lekára a ešte dnes podám trestné oznámenie,“ skonštatoval Blaha.

Blaha: Si reálne agresívny psychopat, škrtil si ma v jedálni.

Pročko: Napadnúť ťa, by bolo napadnúť mentálne postihnutého človeka.