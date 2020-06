Mamička si nechala zväčšiť pery, pozrite sa, ako na to doplatila: Odstrašujúce fotky!

Doplatila na to, že si opäť chcela dať zväčšiť pery.

Mamička Gemma Palmer (35) už mala skúsenosť s výplňami pier v roku 2017. Vtedy jej injekcia nepriniesla žiadne problémy.

Všetko sa však z vrtlo, keď si dala vyplniť pery po druhýkrát v októbri 2018. Gemma zašla za lokálnou kozmetičkou, pričom za injekciu zaplatila 180 libier (202 eur), s tým, že chce dvojitú dávku. Stalo sa však to, čo nik nepredpokladal. Tekutina sa jej zhromaždila len na pravej časti hornej pery, čo jej prešlo do opuchu a bolesti.

Po agónii si nechala výplň rozpustiť a na osem mesiacov sa zbavila bolesti, avšak len do momentu, kým jej pery nezačali bolestivo pulzovať. Horná pera sa jej zdvojnásobila a napokon doslova explodovala! "Celé moje ústa vyplnili pľuzgiere, a tie neustále praskali a krvácali. Nemohla som jesť, neustále ma to bolelo," hovorí žena, ktorej spočiatku lekári na zranenie hovorili, že ide o opar. "Veľmi ľutujem, že som si dala pery vyplniť, kiežby som to nikdy neurobila," dodáva pre metro.co.uk.

Mamička z anglického Lancashire teraz čaká na špeciálne ošetrenie a varuje ostatné ženy pred nebezpečenstvami výplní.