Hamšíka ako prvého postihla pandémia, ako prvý sa teraz teší: Konečne dovolenka po korone

Koronavírus mu ako prvému skomplikoval život. Zároveň sa však teraz ako prvý teší aspoň z malej dovolenky. Futbalový reprezentant Marek Hamšík (32) navštívil čínske mesto Sanya, kde si užíval chvíle zaslúženej pohody.

Hamšík sa v januári pripravoval na novú sezónu najskôr v Číne, neskôr sa na pár týždňov presunul domov do Badína neďaleko Banskej Bystrice. Odtiaľ mal namierené do Španielska na mesačné sústredenie s tímom Dalian. Od trénera Rafaela Beniteza dostal na začiatku marca desaťdňové voľno, ktoré využil opäť na to, aby sa vrátil do rodnej Bystrice.Tá sa však pre pandémiu nakoniec nekonala, a tak

Od apríla však už znova poctivo zarezával v Číne, kde sa v tom čase situácia rapídne zlepšila, zatiaľ čo v Európe kríza vrcholila. Momentálne nastupuje Hamšík len v prípravných zápasoch a trpezlivo čaká na ostrý štart sezóny. Pomedzi futbalové povinnosti si však stihol naplánovať aj menšiu dovolenku v orientálnom meste Sanya.

„Príprava ide podľa plánu. Už sa nevieme dočkať ligy. Iba trénovať je fakt ťažké. Dá sa povedať, že v čínskom Daliane už všetko funguje. Reštaurácie, obchodné centrá, ako aj posilňovne. Akurát kiná sú ešte zatvorené. Dúfam teda, že už aj sezóna konečne odštartuje,“ komentoval situáciu Hamšík, ktorý v Číne trávi čas odlúčený od svojej rodinky - manželky a troch detí.