Strieborná SuperStar Diana Kovaľová o začiatkoch: Spievať sa naučila sama

„Celé je to ako sen, ktorý žijem,“ hovorí strieborná SuperStar Diana Kovaľová (15), ktorá porotu už na prvom kastingu zaujala natoľko, že ju označili za adeptku na víťazstvo.

Neboli ďaleko od pravdy. Jemná blondínka má výnimočne čistý hlas. S rodičmi žije v španielskej Malage, kde študuje prírodné vedy.

Dianka sa narodila v Španielsku. „Rodičia tam odišli kvôli práci, pretože obaja sú muzikanti a hrávajú v hoteloch. Nedávno sme si uvedomili, ako strašne rýchlo uteká čas a že sme tam už 15 rokov,“ začína svoje rozprávanie jemná blondínka, ktorá má korene na východnom Slovensku. „Mám v okolí Sniny skoro celú rodinu a teta s priateľom žije v Bratislave.“ Práve u tety všetci bývajú, ale tešia sa na leto, keď zavítajú na východ pozrieť široké príbuzenstvo.

V Španielsku sa jej nedarilo

Strieborná SuperStar vraj spievala už v kočíku. S tým naozajstným spevom však začala až pred 3 rokmi. „Učila som sa spievať sama podľa piesní, ktoré sa mi páčia. Chcela som sa aspoň trošku priblížiť, mojim hviezdam, aj keď sa mi to nedarilo. Prežívala som každú pesničku, zatvárala som sa sama do izby, aby ma nikto nepočul. Do spevu ma teda nik netlačil. Raz som sa nahrala a zavolala som rodičov, že im pustím niekoho, koho som objavila na internete. Až potom som im povedala, že to spievam ja. Boli veľmi prekvapení a hneď mi navrhli, aby som skúsila nahrávať piesne na youtube,“ spomína.

Tam prišla aj prvá kritika, ktorej musela tínedžerka čeliť. „Samozrejme som z toho bola smutná, ale povedala som si, že každý má svoj názor, ktorý musím rešpektovať, a naučila som sa s tým žiť,“ hovorí rozumne. V Španielsku skúsila viac speváckych súťaží, no neúspešne. „Možno preto, že som ešte nebola vyspievaná,“ myslí si.