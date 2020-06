S Pellegrinim odíde aj časť poslancov Smeru-SD

Parlamentný poslanecký klub strany Smer-sociálna demokracia (Smer-SD) by sa mal zúžiť po tom, čo podpredseda strany Peter Pellegrini oznámil odchod z vedenia Smeru-SD a zámer založiť nový politický subjekt.

Klub Smeru-SD má momentálne 37 členov. Pred časom z neho odišiel poslanec Ján Podmanický. „Neviem povedať, to sa bude ešte kreovať. V najbližšom čase sa dozviete, aká skupina poslancov odchádza s pánom Pellegrinim,“ povedal poslanec Smeru-SD Peter Kmec, ktorý patrí k prívržencom Pellegriniho. Podľa Kmeca bude snaha o civilizovaný rozchod. „Taký mierový rozvod,“ podotkol.

Do okruhu ľudí okolo Pellegriniho by mali patriť podpredsedovia Smeru-SD Richard Raši a Peter Žiga. Ďalej by to mali byť poslanci Denisa Saková, Ľubica Laššáková, Matúš Šutaj Eštok, Ján Ferenčák a Peter Kmec. Podľa informácií agentúry SITA sa rozhodujú aj ďalší poslanci, napríklad Erik Tomáš. Podľa Kmeca nová strana, ktorú chce založiť Pellegrini, bude orientovaná sociálnodemokraticky. „Bude pokračovať v tých hodnotách, ktoré zastaval Smer-SD doteraz. Ochrana starších, chudobnejších, slabších, rodiny s deťmi,“ vymenoval Kmec.

Na otázku agentúry SITA, či bude prístup nového subjektu ku kultúrno-etickým témam liberálnejší alebo konzervatívnejší, Kmec odpovedal, že tieto témy sa nebudú ideologizovať. Odchodu Pellegriniho chcel Fico na poslednú chvíľu zabrániť. Pellegrinimu dal ponuku, aby sa stal novým šéfom Smeru-SD s tým, že naďalej zostanú tandemom. Túto informáciu priniesol portál Pluska.sk. Podľa Kmeca táto ponuka neprišla oficiálne, ale sprostredkovane. „Tam, myslím si, nebol záujem o priamu diskusiu. Pán Pellegrini to nebral ako priamu ponuku,“ dodal Kmec.