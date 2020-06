Marian Kočner zostáva vo väzbe: Najvyšší súd jeho žiadosti nevyhovel

Marian Kočner ktorý je neprávoplatne odsúdený za falšovanie zmeniek, zostáva vo väzbe.

Na stredajšom neverejnom zasadnutí o tom rozhodol senát Najvyššieho súdu SR. Informoval o tom prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Ján Šanta. "Súd zamietol žiadosť obžalovaného. Konštatoval, že dôvody väzby sú všetky tri, či už úteková, kolúzna alebo predstihová, a zároveň nenahradil túto väzbu žiadnou väzobnou alternatívou, takže obžalovaný zostáva vo väzbe," informoval Šanta. Čo sa týka útekového dôvodu väzby, Šanta pripomenul komunikáciu obžalovaného, v ktorej sa vyjadroval pred vzatím do väzby, že je vhodný čas odísť na Nový Zéland. Prokurátor tiež pripomenul hrozbu 19-ročného trestu väzenia.

V otázke kolúznej väzby zase Šanta poukázal na kauzu vynášania motákov, ovplyvňovania trestného stíhania a najmä jednotlivých svedkov. "Predstihová väzba je o tom, že je obžalovaný stíhaný pre viaceré trestné činy, ktoré sú už v pokročilom štádiu konania," vysvetlil Šanta. "My sme napádali jednak uplynutie dostatočne dlhého času od posledného rozhodovania o väzbe s tým, že my sme nezaťažovali súdy s nejakou veľmi neprimeranou mierou periodicity opakujúcich sa podaní," vysvetlil žiadosť o prepustenie obhajca obžalovaného Marek Para. Za problém tiež považuje dátum, keď Šanta predložil komunikáciu Mariana Kočnera. Podľa jeho slov dátami prokurátor nemohol v tom čase disponovať, keďže mali byť na Slovensko dodané až neskôr, čo podľa Paru Šanta nevysvetlil.

V otázke ovplyvňovania trestného konania si Para myslí, že jednotlivé dokazovania sú v takom štádiu, že by táto obava nebola na mieste. Obhajca sa tiež sťažoval, že im podľa jeho slov polícia a prokuratúra neumožňujú dokazovať a v jednotlivých kauzách má byť výrazne omeškanie. "Toto je, samozrejme, dôvod pre prepustenie," uzavrel Para. Marian Kočner je vo väzbe v kauze falšovania zmeniek TV Markíza a marenia spravodlivosti. V tomto konaní ho už odsúdil senát Špecializovaného trestného súdu na 19-ročný trest odňatia slobody spolu s bývalým riaditeľom televízie Pavlom Ruskom. Voči rozsudku podali odvolanie obhajoba aj prokurátor. Šanta zatiaľ nepozná dátum, kedy by mohol Najvyšší súd o odvolaní rozhodovať, očakáva to však v septembri tohto roku.