Veľký zvrat v Smere: Fico ponúkol Pellegrinimu predsednícku stoličku!

Predseda Smeru-SD Robert Fico ponúkol post šéfa strany podpredsedovi Petrovi Pellegrinimu.

TASR to potvrdil hovorca strany Ján Mažgút, upozornil na to portál pluska.sk. Mažgút pre TASR uviedol, že ponuka prišla pred niekoľkými dňami. Ponuku potvrdil aj člen predsedníctva Smeru-SD Ladislav Kamenický. Dôležité podľa neho je, aby sa Fico a Pellegrini stretli a aby strana ostala pokope. "Najlepšie riešenie by bolo, aby sa strana opäť zomkla, zjednotila. Pevne verím, že k takejto dohode dôjde," povedal s tým, že na stole je nová ponuka pre Pellegriniho. Tvrdí, že diskusia vo vnútri strany prebieha a verí, že dôjde k dohode.

Poslanec Ľubomír Petrák (Smer-SD) v tejto súvislosti uviedol, že vyjadriť sa musia hlavní aktéri. "Myslím si, že je potrebné, aby si sadli za rokovací stôl a rozhodli sa," povedal novinárom. V Smere-SD sa diskutuje o zmenách a budúcnosti strany. Pellegrini prejavil záujem kandidovať na post predsedu, nevylúčil ani odchod zo strany, zrejme by ho nasledovali aj viacerí spolustraníci. Pellegrini tiež pred časom vyzval Fica, aby odišiel z vedenia strany. Šéf Smeru-SD opakovane v minulosti zdôraznil, že strana potrebuje nových bojovníkov, ale nie teoretikov a "slniečkarov".