Bratislava môže mať šiesty most cez Dunaj už budúci rok: Vymyslite mu názov!

V Bratislave pribudne šiesty most cez Dunaj a môže niesť názov, ktorý vymyslíte práve vy.

Práce na novom moste cez Dunaj v našom hlavnom meste sú v plnom prúde. A šiesty most môže niesť názov, ktorý napadne vám. Minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal vyzýva verejnosť, aby sa zapojila do vymýšľania názvu.

"V Bratislave by sme už budúci rok mali mať v poradí šiesty most. Ten je súčasťou nultého obchvatu D4 a prepája dve veľké časti Dunajského súmostia - hlavný most a východné predmostie na rozostavanom úseku diaľnice Bratislava, Jarovce – Ivanka, sever," informuje Andrej Doležal na svojom facebooku.

Zapojiť sa do súťaže vo vymýšľaní názvu sa môže každý jednoducho na facebooku ministra. "Keďže tento most ešte nemá názov, budem rád, ak nám ho pomôže vybrať verejnosť. Prosím napíšte do komentára pod tento príspevok svoj návrh názvu a desať návrhov s najväčším počtom lajkov sa dostane do užšieho výberu, z ktorého bude opäť verejnosť vyberať ten víťazný. Svoje návrhy môžete písať do 15.júla," vyzýva minister verejnosť.

Ak sa chcete zapojiť do vymýšľania názvu pre šiesty most v Bratislave, kliknite SEM.