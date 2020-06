Vodička pod parou spôsobila reťazovú nehodu na východe: Dorazí vás, koľko nafúkala

Policajti riešili v utorok podvečer na Duklianskej ulici v Spišskej Novej Vsi kurióznu dopravnú nehodu.

Vodička (32) z okresu Humenné za volantom auta zn. Citroen C3 na križovatke so svetelnou signalizáciou narazila prednou časťou vozidla do zadnej časti vozidla VW Passat, ktoré v dôsledku nárazu narazilo do zadnej časti na križovatke stojaceho vozidla Škoda Fabia, to narazilo do vozidla Peugeot 301 a to následne narazilo do vozidla Opel Antara.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

"32-ročná žena z Humenného, ktorá nehodu spôsobila, bola na mieste podrobená dychovej skúške s výsledkom 1,51 mg/l, čo je v prepočte 3,15 promile so stúpajúcou tendenciou," napísali na sociálnej sieti policajti z Košického kraja. Jedna osoba sa pri nehode ľahko zranila a bola spôsobená škoda vo výške 2 800 €.