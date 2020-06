Nájomníci v Mierovej kolónii v Novom Meste smútia: Prečo nám berú naše milované záhradky?

Zažili šok! Mierová kolónia záhradiek v širšom centre mesta môže zmiznúť. Veľa ľudí tam roky zveľaďovalo krásne záhradky, iní si tam postavili chatky.

Všetci rátali s tým, že si výhody spojené so záhradou blízko domova budú užívať ešte dlho a že práve im bude schválená žiadosť o prednostné odkúpenie pozemkov. Lenže nedávno sa dozvedeli, že Slovenský pozemkový fond im prekazil plány. Parcelu veľkú 11 664 m2 v rámci reštitúcie totiž previedli na jednu majiteľku, ktorá už stihla podľa nájomcov záhrad previesť lukratívny pozemok na ďalšie osoby.

Kolónia s množstvom záhradok prešla v rámci reštitúcie na Annu, ktorá ako oprávnená osoba požiadala o poskytnutie náhradných pozemkov na Slovenskom pozemkovom fonde (SPF), čo sa nepáči záhradkárom. Niektorí tam majú v prenájme plochy už od roku 1964, no teraz tvrdia, že o ne môžu prísť. „Žijem v Bratislave celý život a k tomuto miestu mám blízky vzťah. Keby som prišiel o tento kus zelene, mrzelo by ma to,“ povedal záhradkár Michal (35). Nadviazal na neho aj šéf záhradkárov, Roman Lintner: „Ako Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov sme sa o tom dozvedeli iba náhodou, bez toho, aby to bolo s našou organizáciou prejednané.“ Ako dodal, pozemky boli expresne prevedené na novú majiteľku.

„Návrh na vklad bol podaný 19. marca 2020 a samotný vklad do katastra prebehol 2. apríla 2020,“ odhalil Lintner. Podľa neho už bol uskutočnený aj prevod do spoluvlastníckeho podielu na ďalšiu osobu. Informácie z katastra nehnuteľností ukazujú, že aj ostatný zvyšok spoluvlastníckeho podielu je v konaní o prevode vlastníctva na ďalšie osoby. „Takýto postup pozemkového fondu sa nám zdá nefér,“ doplnil s tým, že nevedeli, že sa mení majiteľ pozemkov, na ktorých si prenajímajú záhrady. „Zo dňa na deň máme prísť o záhradky, ktoré niektorí celé roky zveľaďujeme?“ divil sa.

Platné nájomné zmluvy

„Všetci, ktorých sa to týka, máme platné nájomné zmluvy s pozemkovým fondom. Ako organizácia sme písomne žiadali o možnosť odkúpenia záhrad tvoriacich uvedenú parcelu do nášho vlastníctva,“ doplnil s tým, že Slovenský pozemkový fond mal vyhovieť ich žiadosti. „Pozemkový fond mal pozemok previezť do vlastníctva členov našej organizácie,“ tvrdil Lintner a dodal, že podľa mienky ich združenia nebol SPF oprávnený tento pozemok vydať oprávnenj osobe, teda reštituentke Anne.

So sťažnosťou na postup SPF sa preto obrátili aj na ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Jána Mičovského (65). Nový Čas sa obrátil aj na Slovenský pozemkový fond, ktorý bol vo vyjadrení stručný. „Vzhľadom na prebiehajúce šetrenie sa Slovenský pozemkový fond k predmetnému prípadu nebude vyjadrovať,“ konštatoval hovorca SPF, Martin Kormoš.

Záhradkárom sa nájomný vzťah nemení

Mojmír Plavec, realitný advokát

- Uspokojovanie reštitučných nárokov patrí medzi kľúčovú agendu Slovenského pozemkového fondu. Pokiaľ nie je možné reštituentom vydať presne tie nehnuteľnosti, ktoré boli im alebo ich predkom za socializmu odňaté, vydávajú sa náhradné pozemky vo vlastníctve štátu. V prípade sú protichodné záujmy dvoch skupín. Jednej skupiny - záhradkárov, ktorým bolo v minulosti pridelené užívanie záhrad a ktoré ich často za symbolickú cenu užívajú.

A na druhej strane záujem osôb, ktorým bolo zasiahnuté do ich vlastníckeho práva tak, že im bolo vlastníctvo bez primeranej náhrady odňaté a dodnes im nebola poskytnutá náhrada. Treba si uvedomiť, že Slovenská republika nemá dostatočný počet bezproblémových pozemkov, ktorý by bol zaujímavý pre reštituentov a zároveň nevytvárali konfliktnú situáciu ako je táto.

Nad rámec ale treba dodať, že záhradkárom sa nájomný vzťah nemení. Zmena vlastníka nemá vplyv na ich platné nájomné zmluvy. SPF má významné obmedzenia pri nakladaní s pozemkami a nie je oprávnený prevádzať pozemky akémukoľvek žiadateľovi a to ani záhradkárskej osade.