Odborníci z WHO objasnili, kedy sú ľudia s COVID-19 najviac infekční: V tomto momente zbystrite

Ľudia s koronavírusom sú najviac infekční vo chvíli, keď prvýkrát pocítia nevoľnosť. Uviedla to v utorok Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) s odkazom na vedecké štúdie.

Podľa WHO je to komplikácia pre kontrolu šírenia vírusu SARS-CoV-2, ale možno ju docieliť dôsledným testovaním a dodržiavaním vzdialeností medzi ľuďmi. "Z veľmi obmedzených informácií, ktoré teraz máme k dispozícii, sa zdá, že ľudia majú vo svojom tele viac vírusu v dobe alebo okolo doby, kedy sa u nich vytvárajú príznaky, teda veľmi skoro," povedala v utorok epidemiologička WHO Maria van Kerkhoveová.

Predbežné štúdie z Nemecka a USA ukazujú, že ľudia s miernymi príznakmi môžu byť nákazliví až osem alebo deväť dní, a "môže to byť dlhšie u ľudí, ktorí sú vážnejšie chorí", povedala expertka. Predtým niektorí odborníci na infekcie podľa Reuters spochybnili pondelkové tvrdenia van Kerkhoveovej, že prenos covidu-19 ľuďmi bez príznakov je veľmi vzácny. V utorok odborníčka s odvolaním sa na štúdie povedala, že niektorí ľudia síce nemajú príznaky, ale napriek tomu môžu nakaziť druhých. "Niektorí odhadujú, že približne 40 percent prenosov môže byť spôsobených asymptomatickými prípadmi, ale sú to modely. Takže som to nespomenula v mojej včerajšej (pondelkovej) odpovedi, ale chcela som sa uistiť, že som to objasnila," povedala v utorok van Kerkhoveová.

Krízový expert WHO Mike Ryan povedal, že koronavírus sa zachytáva v horných dýchacích cestách, čo mu umožňuje ľahší prenos kvapôčkami, než je to u príbuzných vírusov SARS alebo MERS, ktoré sa usadzujú v dolných dýchacích cestách. "Keď sa teraz pozeráme na covid-19, máme infekčný patogén, ktorý je prítomný v horných dýchacích cestách, v ktorých vírusový náklad vrcholí v čase, keď práve začínate byť chorí," vysvetlil Ryan. "A preto sa choroba môže šíriť v tej chvíli, keď je tak nákazlivá, preto sa rozšírila po svete tak nekontrolovateľne, preto je tak ťažké tento vírus zastaviť," dodal Ryan. Niektoré krajiny však podľa experta ukázali, že prenášanie možno utlmiť na "prijateľnú úroveň alebo dokonca na nulovú úroveň," ako nedávno ukázal Nový Zéland.