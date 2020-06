Výletná loď Artania bola v karanténe pre koronavírus: Po polroku na mori konečne zakotvila

Hotová odysea! Posledná loď s pasažiermi na palube dokončila svoju cestu v nemeckom prístave Bremerhaven. Na mori strávila 6 mesiacov.

Plavila sa teda počas celej pandémie koronavírusu. Výletná loď Artania vyplávala na more 21. decembra z prístavu v Hamburgu a mala oboplávať svet za 140 dní. To ale zmenila pandémia koronavírusu. V marci sa objavilo 36 pasažierov s pozitívnym testom na koronavírus. Testovať sa nechali v západnej Austrálii. Infikovaných následne previezli do karantény v lokálnej nemocnici.

Neskôr na koronavírus zomreli aj dvaja pasažieri vo veku 69 a 71 rokov a jeden člen posádky vo veku 42 rokov. Ostatní pasažieri zostali na lodi v karanténe, až do repatriačných letov do Frankfurtu koncom marca. Loď bola pristavená v austrálskom prístave. Na palube však ostalo 8 ľudí, ktorí sa rozhodli, že miesto letu a karantény v domovskej krajine zostanú na lodi.

V apríli sa teda loď vydala na spiatočnú cestu do Európy. Tesne pred tým sa však dvaja členovia posádky rozhodli zosobášiť. Ceremóniu viedol honorárny konzul Nemecka. Celý výlet sa predĺžil na 171 dní, teda približne pol roka. Dovedna sa doplavilo domov 8 pasažierov a 75 členov posádky, ktorí určite budú mať na čo spomínať.