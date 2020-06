Veľký prehľad uvoľňovania opatrení: Čo je povinné a čo dobrovoľné, z ktorých krajín musíte ísť do karantény?

Návrat do bežného kolobehu života?! Konzílium odborníkov dalo pred letnou sezónou Slovákom darček v podobe otvárania hraníc s ďalšími 16 štátmi.

Podľa premiéra Igora Matoviča (47) to bude v praxi znamenať, že po príchode z dovolenky z týchto krajín nebudeme musieť absolvovať karanténu ani sa dať testovať. Konzílium nakoniec ohlásilo viacero noviniek pre školákov, reštaurácie, ale aj zmeny v prípade nosenia rúšok. Cesta za dovolenkou k moru naberá oddnes reálnejšie kontúry. Slovensko pridalo do zoznamu k Česku, Maďarsku a Rakúsku ďalších 16 krajín, ktoré podľa odborníkov môžeme označiť za bezpečné.

„Pribudnú Nemecko, Lichtenštajnsko, Švajčiarsko, Slovinsko, Chorvátsko, Bulharsko, Grécko, Cyprus, Malta, Estónsko, Litva, Lotyšsko, Fínsko, Nórsko, Dánsko a Island,“ uviedol premiér Igor Matovič s tým, že s týmito krajinami sa obnovujú tiež formy prepravy, teda aj letecká. Znamená to, že po príchode na Slovensko si nebudeme musieť dať robiť testy a ani ísť do karantény. Pre vstup do jednotlivých krajín si však treba vopred zistiť, čo vyžadujú, pretože zatiaľ neplatia so všetkými bilaterálne dohody.

Ruší sa štátna karanténa

Definitívnu stopku dostala štátna karanténa. Ak sa aj ľudia vracajú z krajín, ktoré Slovensko neoznačilo za tzv. bezpečné, nebudú ju musieť absolvovať, domácu však áno. „Odporúčame, aby mali negatívny test na COVID-19, išli do domácej karantény a na piaty deň si dali spraviť test,“ vysvetlila epidemiologička Zuzana Krištúfková. Skontrolovať týchto ľudí, aby si splnili povinnosť, však nebude jednoduché a premiér priznáva dieru v systéme.

Neexistuje totiž prepojenie databáz krajín a dá sa to ľahko zneužiť. „Z tohto pohľadu by bolo iracionálne, aby sme kontrolovali na hraniciach. Prechádzame od zákonov k zodpovednosti ľudí,“ priznal premiér a dodal, že situácia týkajúca sa cestovania sa bude každé dva týždne vyhodnocovať a môže sa meniť. Do spiaceho režimu sa dostáva aj e-karanténa. „Ale môže to byť alternatíva pri druhej vlne,“ podotkol hlavný hygienik Ján Mikas.

Do škôl žiaci aj stredoškoláci

Najväčším prekvapením uvoľňovania bolo otvorenie druhého stupňa a stredných škôl posledný júnový týždeň. „Predpokladáme, že školy využijú tieto dni najmä na odovzdávanie vysvedčení, na odovzdanie učebníc a ukončenie ročníka,“ priblížil minister školstva Branislav Gröhling. Meniť sa budú od 15. júna aj počty detí v materských a základných školách. Pôvodný limit stanovený na 15 a pre ZŠ na 20 detí sa ruší. Rodič si môže však naďalej ponechať dieťa doma a poberať OČR, všetko je to na báze dobrovoľnosti. Zelenú dostatali aj majitelia nočných klubov a detských kútikov.

Cestovanie (od 10.6.):

- po príchode z 19 krajín nepotrebujeme test ani ísť do karantény

- otvorenie letísk na Slovensku pre spojenie s krajinami, ktoré Slovensko označilo ako bezpečné

- zistiť si vopred podmienky vstupu do krajiny (test, formulár...)

- ruší sa štátna aj e-karanténa

Povinné:

- po príchode z iných krajín - obyvatelia sa musia preukázať negatívnym výsledkom RT-PCR , nahlásiť na regionálny úrad verejného zdravotníctva, ísť do domácej karantény a na 5. deň vykonať test, a ak bude negatívny, karanténa sa

končí