Kramár sa neospravedlnil za obchytkávanie a rýpe ďalej: Odporné vyjadrenie na adresu žien, ktorých sa jeho počin dotkol

Herec Maroš Kramár (61) je už od minulého roka slobodným mužom, keď sa rozviedol s právničkou Natašou (52).

Ani počas ich vzťahu však nebol umelec žiadnym anjelikom a jeho meno sa spájalo hneď s niekoľkými ženami. Marošovi teda prischla nálepka zvodcu, ktorý nemal problém flirtovať s krásnymi ženami, čo predviedol bez škrupúľ aj v relácii Inkognito. Počas prestávok totiž Maroš neváhal chytať zadok vizážistky Martiny.

Na jeho „uvoľnené“ správanie upozornila okamžite obeť sexuálneho zneužívania v detskom tábore Chachaland Katarína Danová, ktorá si prešla peklom. V minulosti sa s podobnými excesmi „preslávili“ aj cyklista Peter Sagan (30) či novinár Eugen Korda (71), ktorí sa dostali pre svoje správanie pod poriadnu paľbu.

Maroš Kramár sa aj počas 20-ročného manželstva s Natašou nevedel udržať a bol spájaný hneď s niekoľkými kolegyňami z hereckej brandže. Je teda zrejmé, že sympatický herec je zvodcom telom aj dušou. Dôkazom toho sú aj nedávne zábery televízie JOJ, kde umelec vystupuje v relácii Vlada Voštinára Inkognito. Práve počas prestávky si totiž Maroš dovolil veľmi uvoľnené gesto, keď poškrabkal po pozadí vizážistku Martinu nie raz, ale hneď dvakrát, na čo ho upozornil položartom samotný Voštinár slovami:

„Ja by som to nerobil.“ Maroš, ktorý pôsobil veľmi žoviálne, si tak na znak malého „huncútstva“ tľapol po vlastnej ruke. Jeho správanie však nezostalo bez ohlasov a na Kramárovo oplzlé správanie okamžite upozornila obeť sexuálneho zneužívania v detskom tábore Chachaland Katarína Danová.

„Tv JOJ príde tak v pohode, že Maroš Kramár sexuálne obťažuje maskérku pri práci, že to ešte dajú do tituliek a veselo odvysielajú. Samozrejme ostatní účinkujúci sa veselo smejú. Aby sme si náhodou nemysleli, že sme tu ohľadom práv žien nejako pokročili. Grc na kvadrát,“ napísala Katka, ktorú doplnila aj redaktorka a známa obhajkyňa ženských práv Zuzana Kovačič Hanzelová, ale aj veľa diváčok na sociálnych sieťach.

„V ktorom vesmíre je normálne sa takto správať, prosím vás? Maroš Kramár už zaregistroval, že nie sú 90. roky? Čo si to dovoľuje?“ napísala Hanzelová. Tá však odsúdila aj tvorcov celej relácie, ktorí danú vec pustili do éteru. „To sa tam z tých desiatok ľudí nenašiel jediný jeden, čo by povedal - ľudia ste normálni?“ dodala. Kramár to však napriek tomu až tak čierno nevidí a o ospravedlnení nemôže byť v jeho prípade ani reči.

„Ja sa nemám za čo ospravedlňovať. Ja nie som za obťažovanie. Proti obťažovaniu bojujem dlhé roky. Som za to, aby mali ženy rovnaké práva, príležitosti, platy, pre mňa je človek ako človek, vôbec to nedelím, či je to žena, či muž. Takže tieto všelijaké úvahy a ohrdnuté ženy, ktoré sú nešťastné, že sa ich nikto nedotýka, ma absolútne nezaujímajú,“ povedal šokujúco pre denník SME herec.

Nie je však jediný, ktorý si takýto prešľap dovolil. Pred siedmimi rokmi sa pozadiu atraktívnej hostesky nevyhol ani náš najznámejší cyklista Peter Sagan a za nevhodné reči pre krátku sukňu bol odsudzovaný aj novinár Eugen Korda.

Berú to ako samozrejmosť

Televízia JOJ v jeho správaní až taký problém zatiaľ nevidí. „Na nakrúcaní relácie Inkognito vždy panovala dobrá nálada a po mnohých rokoch medzi tvorcami a štábom vznikli kamarátske vzťahy. V Inkognite sa ženám naozaj neubližuje. Televízia JOJ si uvedomuje, že urobila chybu a za odvysielaný zostrih po skončení relácie sa divákom ospravedlňuje,“ povedala Novému Času PR manažérka Katarína Gajdošíková.

Za svoje činy sa však samotný „vinník“ Kramár naozaj nemieni kajať. „Je to u mňa bežné, že odjakživa laškujem so ženami, ja milujem ženy. Vážim si ich, bojujem za to, aby mali rovnaké práva ako my,“ vysvetlil nám Maroš, ktorý si zo svojho presvedčenia zobral to, čo mu zrejme vyhovuje.

„Som za absolútnu rovnosť a budem laškovať so ženami, lebo ich mám rád, a keď sú krásne, tak ich budem objímať, pokiaľ mi to dovolia. Nikdy nebudem znásilňovať, nikoho nebudem obťažovať a v zábavnej relácii si budem robiť žarty z kohokoľvek,“ dodal pre Nový Čas Kramár, ktorý na svojom živote ani správaní nemieni nič meniť.

„Nechcite od nás, aby sme počas prestávky sedeli s rukami založenými pod zadkom a aby sme zatvorili oči a nikomu nemohli nič povedať a ani sa nijako správať. Je mi ľúto všetkých žien, ktorých sa nikto nedotýka,“ dodal na záver. V rovnakom duchu sa vyjadrila aj vizážistka Martina Glaser, ktorá si už počas rokov pri hercoch zrejme zvykla na všetko.

„Výrobu Inkognita mám rada, pretože je na nej vždy zábava a máme medzi sebou dobré vzťahy. Možno preto si hádači občas dovolia urobiť niečo, čo v skupine kamarátov sa považuje za veselý žart. Nechcem tým teraz znevažovať otázku diskriminácie, ale myslím si, že celá situácia je zbytočne nafúknutá,“ povedala nám mejkap artistka. Jediný, kto danú situáciu chápe z pohľadu oboch strán, je moderátor Voštinár.

„Čítal som komentáre, že sa nad tým ženy pohoršujú, a príde mi to veľmi prirodzené a ľudské. Sme tam však dobrá partia, a keď prídeme, tak sa vyobjímame, samozrejme, že sa tam neobchytkávame,“ opísal nám atmosféru v štúdiu Vlado, ktorý sa na všetko pozerá s patričným nadhľadom. „Pre nás to nie je až taká poburujúca katastrofa, i keď priznávam, že sa to nepatrí.“

Slovensko je pozadu

Danica Caisová, sexuologička

- Ak majú muži v sebe tú danosť, že sú takí obchytkávači, tak im je jedno, aká je to žena. Na druhej strane, a platí to všade vo svete, my máme u nás veľmi nízky prah citlivosti na dané správanie. V iných krajinách, napríklad vo Francúzsku, si toto muž voči žene nedovolí. A od určitej úrovne komunikácie vôbec, ani len dvojzmyselné reči. Ak by niečo len trocha zaváňalo nejakým nepríjemným alebo nevyžiadaným sexuálnym správaním, tak je to zastavené.

U nás, naopak, je to stále pozadu a je zarážajúce, že dokonca ženy sú voči ženám kritické, keď sa proti tomu ohradia. Na rôznych úrovniach to býva nielen medzi kolegami, ale aj vo vzťahu nadriadený a podriadená. V tomto smere máme ešte veľký priestor na osvetu a mali by sme vplývať najmä na mladých ľudí a mužov, že musíme byť vnímaví na to, čo je a čo nie je príjemné.