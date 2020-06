Marina sa rozviedla a otehotnela s chlapcom na fotke: Jeho identita vás odrovná

Ruská influencerka prezradila, že je v radostnom očakávaní s jej nevlastným synom. Nedávno sa rozviedla s jeho otcom.

Marina Balmasheva (35) nedávno oznámila, že je zasnúbená s iba 20-ročným Vladimirom. Za snúbencovho otca, Alexeja (45), bola vydatá 10 rokov, informuje DailyMail.

V pondelok zazdieľala na svojom Instagrame video, kde Vladimirovi podáva pozitívny tehotenský test. Správu prijal s nadšením. Marina je momentálne v štvrtom týždni tehotenstva a priznáva sa, že práve to je dôvod, prečo sa hrnú do manželstva. "Som unavená zo skrývania... Všetko je možné v tomto svete. Som vo štvrtom týždni tehotenstva a áno, to je dôvod, prečo sa chceme vziať," napísala. Mnoho fanúšikov jej prialo všetko dobré, no iní vyjadrili zmätenie nad tým, kto vlastne je otcom ešte nenarodeného dieťaťa.

Marina pochádza z Krasnodarského kraja, ktorý sa nachádza na západe Ruska. Po sobáši s jej bývalým manželom si prisvojila jeho päť detí. Minulý mesiac vyvolala pohoršenie zazdieľaním fotky s Vladimirom z čias, keď mal iba sedem rokov. Popri tejto fotke zazdieľala súčasnú fotku túliaceho sa párika.

"Nikdy neviete, ako sa váš život zmení a kedy stretnete osobu, ktorá vás rozosmeje," napísala. "Viem, že niektorí nás budú súdiť, iní nás budú podporovať, no sme šťastní a to isté prajeme aj vám." Fotka vyvolala skutočne veľký rozruch a počet jej sledovateľov klesol zo 420 000 na 411 000.

Marina dodáva, že do Vladimira je zamilovaná. Spolu vychovávajú aj jeho troch súrodencov. Podľa fanúšikov je nemravné začať vzťah s dieťaťom, ktoré pomohla vychovať. "Najviac ma šokuje to, že ten chlapec jej vyrástol pred očami," napísala jedna z užívateľok Instagramu. Iní si robia posmech z toho, že vymenila staršieho muža za mladšieho.