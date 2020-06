Štrnástorák Štefan chodí maškrtiť do dediny: Odborník varuje, v ruji môže nastať radikálna zmena správania

Malá dedinka Šútovo (okr. Martin) má nového obyvateľa. Od zimy k nim pravidelne ako do reštaurácie chodí jeleň.

Statný štrnástorák Štefan, ako ho domáci nazvali, si totiž navykol na prikrmovanie a rožok či jabĺčko si dokonca zoberie priamo z ruky. Väčšina dedinčanov má z prišelca radosť, niektorí však hromžia, pretože im vyjedá úrodu. V dedinke učupenej v blízkosti hôr sa doslova zabýval asi päťročný jeleň. Urastený štrnástorák sa promenáduje ulicami obce každý deň a rád navštevuje aj záhradky.

„Prvýkrát sa tu objavil v zime. Buď bol hladný a hľadal si potravu, alebo ho vystrašila nejaká šelma a schoval sa u nás. Odvtedy však chodí každý deň, dokonca tu aj prespáva,“ prezrádza starosta Ľubomír Maďari. Statný jeleň je pokojný a prítulný, ľudia ho kŕmia rovno z ruky a radi sa s ním fotia. „Nie je nebezpečný, no je až priveľmi krotký. Pred ľuďmi neutečie, mnohí ho radi aj vyhľadávajú a pozorujú,“ doplnil starosta.

Dedinčania stretávajú zviera vo svojich dvoroch, záhradách, pri bytovke či na ceste. „Preskakuje ploty a vyjedá zeleninu, jahody či kvety. Väčšina ľudí má z neho radosť, no niektorí aj hromžia, keď si pochutnáva na ich úrode,“ hovorí Maďari s dovetkom, že pravidelné návštevy jeleňa v dedine určite nie sú prirodzené.

Poľovníci sa ho snažili vyhnať späť do lesa pomocou psov, no po pár hodinách bolo krotké zviera späť. „Možno odíde v období ruje, veď ostatná vysoká zver žije od obce len jeden kilometer,“ ozrejmil starosta. Na divú zver si však v dedine už pomaly zvykajú, občas k nim totiž chodievajú aj diviaky či medvede.

Odlákajú ho jelenice?

Pavol Žídek, správca Správy Národného parku Malá Fatra

„Takéto správanie u jeleňa určite nie je normálne. Skôr môže stratiť plachosť v ruji. Muselo dôjsť k nejakej hormonálnej poruche. Z dediny by ho mohli odlákať jelenice. Ak ostane aj v ruji, môže sa stať, že začne útočiť a začne byť agresívny dokonca aj voči ľuďom. Ak chcú jeleňa z obce dostať preč, treba ho prestať kŕmiť a začať plašiť. Mohli by na neho použiť gumové projektily, strelili by mu do stehna, čo by ho štípalo, ale vážne mu neublížilo.“