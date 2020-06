Tornádo vyčíňalo 35 kilometrov od našich hraníc: Môže zasiahnuť besný živel aj Slovensko?

Príroda opäť raz ukázala svoju silu! Uplynulú nedeľu v susednom Poľsku vyčíňalo tornádo.

Materiálne škody sú obrovské, našťastie sa vyčíňanie prírody zaobišlo bez strát na ľudských životoch. Veľmi silná supercelárna búrka sa okolo 14-tej hodiny vyskytla v oblasti severne od poľského mesta Bielsko, ktoré sa nachádza asi 35 kilometrov severne od slovenských hraníc. Môže ničivé tornádo vzniknúť i na Slovensku?

Silné búrky v Poľsku vyprodukovali viacero tornád aj vlani. Najvážnejšie zosadlo neďaleko mesta Lublin. V nedeľu sa silný prírodný živel ozval znova. Hasiči hlásili obrovské škody z obcí Kaniów a Bestwinka, kde tornádo poškodilo viac ako 20 budov, prevažne strechy domov. Tie v okamihu strhlo pred očami vystrašených ľudí.

Akoby zázrakom si situácia, ako vystrihnutá z amerického katastrofického filmu, nevyžiadala žiadnu obeť na životoch. Kúsok od poľských hraníc leží dedina Oravská Polhora (okr. Námestovo). Aké sú nálady v obci? „Zatiaľ som nezaznamenal, že by mali naši ľudia strach. Aspoň mne nikto nič nehovoril. Zatiaľ je pokoj,“ povedal starosta obce Michal Strnál.

Mohlo sa to skončiť horšie Otvoriť galériu Zdroj: Infografika Nového Času

Tornádo zosadlo už aj na Slovensku a to pred 2 rokmi v Letanovciach. „Je to jav, ktorý sa u nás vyskytuje, aj keď sme v strednej Európe. Z filmov máme možno predstavu, že to je len v Amerike, ale nie. Treba na to ale určité podmienky v atmosfére, aby sa takýto búrkový oblak vyvinul a z neho sa potom vyvinulo tornádo,“ uviedla meteorologička Miriam Jarošová.

S ničivým živlom nie je žiadna sranda. „Môžeme byť z nášho pohľadu radi, že to bolo v Poľsku, lebo to mohlo skončiť horšie, ako sa to skončilo v roku 2018 v Letanovciach, kde sa prehnalo časťou dediny tornádo. Prešlo to jednou ulicou. Boli poškodené strechy či stromy. Takže áno, môže sa vyskytnúť aj u nás,“ dodala Jarošová.