Názlerová si našla po veštení ďalší koníček: Z televíznej obhajkyne youtuberka

Známa a rázna advokátka z jojkárskej Súdnej siene Renáta Názlerová (51) má vo voľnom čase o zábavu postarané.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Vďaka karanténe objavila nové hobby, ktoré sa stalo jej ďalšou vášňou. Okrem toho, že si kráti chvíle veštením z kariet, ktorými predpovedá ľuďom budúcnosť, má ďalší koníček. Renáta sa po novom rozhodla tiež rozdávať rady o líčení, ktoré si dokumentuje na videokanáli YouTube.

Názlerovú si všetci pamätajú ako ráznu právničku z jojkárskej Súdnej siene, no v skutočnosti je brunetka vtipnou a veselou osobou. To ukázala aj vo videách, ktoré začala nakrúcať a zverejňovať na svojom kanáli. Sledovateľom už ukázala, ako vyzerá jej pracovný týždeň, varenie či veštenie z kariet.

Teraz však prišla s ďalšou novinkou. Renáta sa najnovšie s divákmi podelila aj o to, ako sa ráno líči. „Povedala som si, že by pre vás možno mohlo byť zaujímavé, ako sa maľujem, keď odchádzam z domu, lebo len málokedy sa stane, že by som odchádzala nenamaľovaná,“ uviedla Názlerová, ktorá dostala hneď niekoľko pozitívnych reakcií.