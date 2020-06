Dojemné slová Smatanovej o zosnulom otcovi: Krásne, čo spravila s jeho štetcami

Speváčka a skladateľka Zuzana Smatanová (35) má talentu na rozdávanie.

Nielenže je stálicou na slovenskej hudobnej scéne, ale kreatívna je aj čo sa týka farbičiek. Maľuje, ilustruje a najnovšie vdýchla život aj starým štetcom svojho milovaného otca, ktorý pred rokmi zomrel za zvláštnych okolností.

„Našla som po otcovi jeho staré štetce. Spomenula som si na nápad Alexandry Dillon, ktorá svojim štetcom dala tváre, tak som to skúsila tiež, priznávam, podchvíľou som myslela na môjho otca, čo by na to povedal, ale na 120 % viem, že by sa uškrnul, hrabal by sa v šuplíkoch a hľadal pre mňa ďalšie, nech ich všetky pomaľujem,“ priznala Zuzka.