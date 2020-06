Zúfalí majitelia gastroprevádzok: Návrat do reality je tvrdý, k tomuto vyzývajú ministra

Návrat do čias pred koronakrízou je ešte ťažší, ako podnikatelia v gastrobiznise očakávali. Hlavným dôvodom je nedostatočná podpora a pomoc zo strany štátu, ale aj pokles návštevnosti podnikov či obavy zo zrušenia nedeľného predaja.

Vyplýva to z prieskumu iniciatívy Pomoc pre gastro, o ktorom informovala Magdaléna Koreny, hovorkyňa iniciatívy. Podľa prieskumu až 94 % prevádzok považuje opatrenia na reštart gastrobiznisu za nedostatočné. Až 30 % gastroprevádzok nemohlo pre dodržiavanie hygienických opatrení otvoriť svoje zariadenia naplno. Až 45 % zariadení nedostalo finančnú podporu od štátu. Menej ako polovica reštaurácií má rovnakú návštevnosť ako pred koronakrízou.

"Nulové tržby a žiadny zisk sa podpísali pod zúfalú finančnú situáciu mnohých podnikateľov v gastrobiznise. Máme spätnú väzbu, že takmer polovica z nich sa nedočkala žiadnej finančnej podpory od štátu a 94 % prevádzok považuje opatrenia na reštart gastrobiznisu za nedostatočné," priblížila hovorkyňa iniciatívy Pomoc pre gastro, ktorú podporuje skoro 600 reštaurácií a gastroprevádzok. Ak by do platnosti vstúpil zákaz nedeľného predaja, negatívne by to ovplyvnilo až 21 % reštaurácií hlavne v nákupných centrách.

Iniciatíva preto poslala výzvu ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milanovi Krajniakovi (Sme rodina), aby ju prizval na stretnutia, ktoré pomôžu eliminovať dosahy koronakrízy. Podľa iniciatívy Pomoc pre gastro je v súčasnosti ohrozených viac 10.000 pracovníkov v gastrobiznise.