Mestá otvárajú plavárne, čakajte obmedzenia: Dvojmetrové rozostupy či zákaz používať fén

Mestskú krytú plaváreň v Žiline otvorili od pondelka (8. 6.) pre verejnosť.

Podľa hovorcu mesta Vladimíra Miškovčíka funguje z dôvodu dodržania hygienických podmienok v upravenom režime. "Ceny jednotlivých vstupov sa nezvýšili a majiteľom všetkých bodových a celoročných permanentiek sa platnosť predĺži o tri mesiace. Nosenie rúška je povinné v celom areáli plavárne, s výnimkou spŕch a bazéna," uviedol Miškovčík.

Doplnil, že pri vstupe do areálu odmerajú všetkým návštevníkom telesnú teplotu a osobám s teplotou vyššou ako 37,2 stupňa Celzia zakážu vstup do areálu. "Znefunkčnené sú všetky fény a používanie vlastných je zakázané. Prevádzka sauny je až do odvolania zatvorená. Upravený režim fungovania plavárne je rozdelený do blokov pre verejnosť, plaveckú výučbu a dezinfekciu priestorov," dodal hovorca mesta.

NITRA

Mesto Nitra otvára od utorka (9. 6.) plaváreň v nitrianskom Mestskom kúpeli pre verejnosť. Radnica získala súhlas od hygienikov, ktorí v špecializovaných laboratóriách robili testy zo vzoriek vody, potvrdil hovorca mesta Tomáš Holúbek. Sauna zostáva naďalej zatvorená. "Požiadavky hygienikov totiž umožňujú jednu osobu na desať štvorcových metrov. Sauna má 12 štvorcových metrov, teoreticky by v nej teda mohol byť iba jediný návštevník,“ zdôvodnil rozhodnutie mesta Holúbek.

Plaváreň a sauna v Mestskom kúpeli boli zatvorené od 9. marca po prijatí mimoriadnych opatrení na zabránenie šírenia nového koronavírusu. Otvorenie plavárne po troch mesiacoch budú naďalej sprevádzať určité obmedzenia, ktoré vyplývajú z opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR. Maximálny počet zákazníkov v Mestskom kúpeli nemôže prekročiť 43 ľudí. Plaváreň môže v závislosti od kapacity šatní súčasne využívať maximálne 24 mužov a 19 žien.

Pri vstupe do priestorov je potrebné použiť dezinfekciu na ruky a umožniť bezkontaktné odmeranie telesnej teploty. Do kúpeľa nemôže vojsť nikto, kto bude mať teplotu vyššiu ako 37,2 stupňa Celzia. Návštevníci plavárne budú musieť z dôvodu evidencie poskytnúť meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu. Platí tiež dodržiavanie dvojmetrovej vzdialenosti, pričom odstup sa nevyžaduje medzi členmi jednej domácnosti.