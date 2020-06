Remišovej sa nepáči spôsob výberu prednostov okresných úradov, ktorý navrhuje OĽaNO: Priame slová

Vicepremiérka a podpredsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová považuje spôsob, akým chce vymeniť hnutie OĽaNO prednostov okresných úradov (OÚ), za internú stranícku záležitosť, ktorá nie je verejným transparentným konaním.

Premiér Igor Matovič (OĽaNO) v utorok povedal, že nič sa na postoji OĽaNO k tejto téme nemení. Koaliční partneri o téme hovorili na pondelkovej (8. 6.) koaličnej rade.

"Nejaký vnútorný stranícky systém výberu nemôžeme nazývať verejným, otvoreným transparentným výberovým konaním," reagovala Remišová v utorok na otázky novinárov. Vicepremiérka si verejné výberové konanie predstavuje tak, ako sa konali pri kandidátoch na post ústavných sudcov či na post šéfa úradu pre ochranu oznamovateľov korupcie. Chce, aby prednostovia OÚ, ako aj šéfovia štátnych podnikov boli vyberaní v transparentných výberových konaniach s tým, že sa stanovia aj presné kvalifikačné a odborné kritériá. Remišová zároveň odmietla politizáciu nižších úrovní štátnej správy. Je podľa nej absolútne neprijateľná.

Matovič prednedávnom povedal, že v zámere vymeniť všetkých 72 prednostov okresných úradov vidí očistenie štátnej správy. Šéfovia úradov majú byť podľa neho predĺženou rukou ministra vnútra Romana Mikulca (OĽaNO), ich podriadení majú byť apolitickí odborníci.

Koaličná rada hovorila aj o vplyve koronakrízy na ekonomiku. "V koalícii preberáme veľmi dôležité otázky konsolidácie, nastavenie budúcoročného rozpočtu a pomoci na oživenie ekonomiky. To sú témy, ktorým sa primárne venujeme," priblížil minister financií Eduard Heger (OĽaNO). Rezort financií spolu s premiérom podľa jeho slov riešia aj problematiku nastavenia bankového odvodu. "Rokujeme, a keď bude finálne riešenie, budeme o tom informovať. Verím, že sme vo finálnej koncovke, ale kým nie je dohodnuté všetko, nie je dohodnuté nič," dodal Heger. Otázkou tohtoročného rozpočtu sú aj 13. dôchodky. "Avizoval som, že budeme musieť prísť s tohtoročným rozpočtom do parlamentu ešte tento rok. Budeme musieť na to myslieť a potom na jeseň prídeme s rozpočtom na budúci rok, v ktorom tiež na to budeme musieť myslieť. Máme ešte pár mesiacov čas," dodal Heger.