Muž prišiel do nemocnice s bolesťami: Keď mu lekári otvorili brucho, napínalo ich od hnusu

Pacient (30) povedal lekárom v čínskej nemocnici, že mŕtva ryba sa mu dostala do zadku po tom, čo si na ňu náhodou sadol, informuje portál Metro.

Muž vyhľadal lekársku pomoc a podstúpil sériu CT vyšetrení a röntgenov, ktoré odhalili vnútri jeho tela rybu. Zdravotníkom povedal, že cítil intenzívnu bolesť v bruchu. Keď sa ho sestrička pýtala, ako sa doňho ryba dostala, povedal, že si na ňu nechtiac sadol. „Máte ma za idiota?“ mala odpovedať sestrička.

Najskôr sa lekári snažili vybrať rybu núdzovou endoskopiou, ale bola príliš veľká. Chirurgovia sa rozhodli otvoriť muža cez brucho, pretože mu ryba spôsobovala trhliny v hrubom čreve. Ľudí v operačnej sále malo napínať zo zápachu, ktorý sa šíril z kuriózneho nálezu.

Záznamy nešpecifikovali veľkosť ryby, no tento druh meria zvyčajne 30 až 40 centimetrov. Pacient by sa mal práve zotavovať. Nie je jasné, či ryba ešte žila, keď mu vkĺzla do zadku.