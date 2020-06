Koniec obľúbenej bratislavskej burgárne? Majiteľ budovy vymenil zámky, prevádzkar sa tam nevie dostať

Ako dvaja kohúti! Burgáreň Be About na Dulovom námestí je obľúbená medzi domácimi aj turistami. Zdá sa však, že dobrým časom tohto podniku odzvonilo a od minulého týždňa ostal zatvorený.

Hlavným dôvodom by mal byť pretrvávajúci spor majiteľa budovy, v ktorej prevádzka sídli, s prevádzkarom Be About. Majiteľovi Ivanovi Čechovi mala dôjsť trpezlivosť po tom, čo mu neboli zaplatené nájmy za niekoľko mesiacov, čo však prevádzkar popiera. Nový Čas zisťoval, kde je pravda.

Reštauráciu Be About mnohí Bratislavčania i návštevníci hlavného mesta poznajú najmä vďaka dobrým burgrom. Prevádzka na Duláku je však od 3. júna zatvorená. Stalo sa tak po tom, čo im bol vymenený zámok a nevedeli sa dostať dnu. Prevádzkar Tomáš Jozaniak tvrdí, že zo strany majiteľa budovy došlo k nepochopeniu situácie. Podľa Ivana Čecha, majiteľa spomínanej budovy, hlavný problém celej kauzy spočíva v nezplatených nájmoch. „On nechcel nič zaplatiť a v tom prípade mám nárok na zádržné právo, čo znamená, že všetky jeho hnuteľné veci musia zostať v budove,“ povedal Čech, ktorý sa podľa vlastných slov chcel s prevádzkarom niekoľkokrát dohodnúť, ale márne.

Tvrdí, že. „Išiel som okolo v stredu ráno autom a videl som, že sa sťahujú sporáky, konvektomaty a zvyšné veci. Okamžite som zavolal svojmu advokátovi, ktorý mi povedal, že okamžite treba vymeniť zámky, pretože ak všetko vyložia von, nemôžem si na to robiť žiadne nároky,“ reagoval na situáciu okolo vymenených zámkov Čech. Zároveň doplnil, že majiteľa prevádzky o tomto kroku informoval prostredníctvom advokáta.

Tomáš Jozaniak sa však bráni a celú situáciu vidí inak. „Nie je pravda, že nájomné nebolo hradené riadne včas. Podľa nášho názoru výkon zádržného práva tak, ako bol deklarovaný vlastníkom nehnuteľnosti, bol vykonaný v rozpore s platnými právnymi predpismi a v čase jeho výkonu nebola platná nájomná zmluva,“ vyjadril sa právny zástupca prevádzkara Martin Parajka. Uviedol tiež, že jeho klient v tom čase už uhradil aj platbu za jún a medzi oboma stranami prebiehali rokovania.