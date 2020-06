Novak Djokovič (33) patrí medzi najlepších tenistov súčasnosti. No to, kde sa dátuju jeho tenisové začiatku vie len málokto.

Srbský tenista zverejnil na svojej sociálnej sieti video zo svojich detských čias. Zdá sa, že Novak to skúšal aj ako spevák, no rakete nedokázal povedať nie. Mnoho jeho rovesníkov sa ešte hralo s hračkami, no Srb si už zacvičoval údery.