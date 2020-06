Uznávaný doktor Alexander Jedlovský prežil prežil holokaust: Unikol smrti a vyliečil desaťtisíce ľudí

Krásne jubileum! Lekár zo Spišskej Novej Vsi Alexander Jedlovský (pôvodne Tennenbaum) oslávil v týchto dňoch nádherné okrúhle narodeniny – 90 rokov.

A hoci už osem rokov neordinuje, medicínu stále považuje za svoje poslanie. Spolu so sestrou Miriam, mladšou o päť rokov, ako tzv. ukrývané deti, prežil holokaust a počas svojej bohatej kariéry sám pomohol 10-tisíc pacientom.

Stále čiperný Jedlovský oslávil jubileum uplynulý utorok v Spišskej Novej Vsi, kde je laureátom Ceny mesta. Žije tam už 65 rokov, no je rodákom z neďalekej Levoče. Je držiteľom niekoľkých ocenení a ako prvý v Československu opísal tzv. familiárnu pankreatitídu. „Predovšetkým som sa vždy snažil všetko robiť tak, ako mi prikázala moja profesia. Vždy s ohľadom na človeka, a to bez toho, aby som bral do úvahy, akým je,“ povedal stále veľmi skromný, no pritom celoslovensky uznávaný odborník, ktorý bol dlhých 34 rokov primárom interného oddelenia novoveskej nemocnice. Pripomenul aj svoj zaujímavý postreh: „Podľa Hippokrata aj nepriateľ je človekom, o ktorého sa musíme postarať...“

Na otázku, či sa mu darilo pomáhať iným, sa zamyslel a veľmi pokorne prehodil: „Neviem, ale snažil som sa. Keby však stáli v rade, tak ide o desaťtisíce ľudí, pacientov, ktorí potrebovali poradiť a liečbu.“ Jedlovský niekoľko rokov pôsobil aj v Košiciach a Levoči, kde pracoval na interno-infekčnom oddelení. „Prednášal som na veľkých kongresoch, ale v nadväznosti na súčasnú situáciu pripomínam všetkým, že treba dávať veľký pozor. Táto choroba je veľmi nepríjemná,“ uviedol doktor Jedlovský, podľa ktorého máme málo lekárov. „My sme síce neboli tak ohodnotení, ako je to dnes, ale v mojej dobe aktívnej praxe sme mali radosť z práce. A vyžili sme z toho,“ povedal medicínsky odborník, ktorý už sa dokonca stal pradedkom.

Uznávaný odborník má v pamäti aj smutné spomienky – na holokaust v roku 1944. Prežili ho aj so sestrou ako „ukrývané deti“ len vďaka rodine Kalixovej. Počas Povstania im útočište poskytli nehostinné bunkre v Levočských vrchoch v okolí Torysiek a Nižných Repáš, kde im život zachránila rodina Molčanova. Na margo krutej minulosti z detstva prezradil, že na to nikdy nezabudne: „To ponižovanie ktoréhokoľvek človeka a potom aj vyvražďovanie považujem za fiktívny prejav vraždy. Ponižovanie ľudskej bytosti je veľmi podobné vražde. A na to, prosím, nikdy nezabudnime!“

Ukrývané deti

Celosvetová organizácia Ukrývané deti združuje Židov a Židovky, ktorí prežili vojnu v úkryte. Pravidelne sa stretávajú, preberajú spoločné skúsenosti, zúčastňujú sa na bohoslužbách. Títo ľudia prežili vojnu len vďaka tomu, že im niekto poskytol tajný úkryt a zachránil ich tak pred deportáciou do koncentračných táborov.