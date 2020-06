Prebudenie do hororu! Adriane vtrhli do domu kukláči: Kým na ňu mierili so zbraňou, vnučka spala vo vedľajšej izbe

Neuveriteľný šok! Zo sladkého spánku Adrianu (46) a jej malú vnučku Adrianku (4) vytrhol prepad komanda.

V pondelok v skorých ranných hodinách k nim do domu v Bratislave vrazili kukláči. Šokovaná babka, ktorá má dievčatko v starostlivosti, sa nervovo takmer zrútila, keď musela byť viac ako 10 minút v druhej izbe a nemala ani poňatia, čo sa deje s vnučkou. Tvrdí, že jej milovaná princeznička sa po zásahu NAKA sťažovala na bolesti v chrbte. Aby toho nebolo málo, žena ani netuší, prečo bola u nich vykonaná domová prehliadka a k tomu takýmto spôsobom.

Také nervydrásajúce ráno, aké prežila Adriana, by nechcel zažiť nikto z nás. „Bol to šok! Na strašné búchanie na dvere som šla otvoriť a rovno vo dverách ma chytil kukláč a namieril na mňa zbraň. Odviedol ma do jednej z izieb, kde som si musela ľahnúť na zem. Ostal tam so mnou,“ opísala vystresovaná Adriana (46) s tým, že ostatní kukláči chodili po dome, všetko si prezerali a niečo aj kričali. „Neviem čo, bola som v takom šoku, že som ich ani nevnímala. Zaujímalo ma len to, čo je s malou vnučkou. Kričala som na nich, že v jednej z izieb spí dieťa,“ vraví žena.

To, čo sa dialo v čase, keď musela byť bez svojej malej Aďky, netuší. Tvrdí však, že po zásahu kukláčov sa dieťa sťažovalo na bolesť chrbta. „Neviem, čo malá robila, či sa nezľakla a nespadla z postieľky. Netuším. Viem iba, že viac ako 10 minút som bola v jednej izbe a ona v druhej,“ dopĺňa nešťastná babka Adriana, ktorá si nevedela vysvetliť ani dôvod razie kukláčov NAKA. „Z papierov, ktoré mi dali, som si neskôr prečítala, že sudca Okresného súdu Bratislava II nariadil domovú prehliadku v našom dome. Teda na čísle 48,“ vysvetľuje so slzami v očiach.

Hľadali suseda

Adriana vraví, že človek, ktorého hľadali kukláči, býva vo vedľajšom dome. „Neviem, či to bol omyl, anonym, alebo niekto dal informáciu, že v našom dome má byť hľadaný a aj nejaké jeho papiere a všeličo iné?“ pýta sa žena s tým, že u nich sa, samozrejme, nič nenašlo. „Chápem policajtov, že si robili svoju prácu, lebo príkaz bol na prehliadku v dome č. 48. Dokonca musím priznať, že sa ospravedlnili! Ale nerozumiem príkazu sudcu,“ krúti hlavou Adriana a cituje z papierov zo súdu: „V rámci operatívno-pátracej činnosti bolo zistené, že J. K. je užívateľom nehnuteľnosti na Ulici J. K. 48, a teda je dôvodný predpoklad, že sa tam môžu nachádzať listinné doklady týkajúce sa vyšetrovanej trestnej činnosti,“ píše sa v nich.

„Ale ten J. K. býva na čísle 50,“ čuduje sa Adriana a dodáva, že nechápe, ako môžu niekoho vystaviť takémuto stresujúcemu zážitku. „Viem, koho hľadajú. Na čísle 50 bývajú dvaja bratia, jeden z nich je teraz vo väzení. Ale my iba bývame vedľa seba. To je všetko,“ doplnila. Keď sa trochu spamätala, bola sklamaná najmä z toho, že vyšetrovateľkou, ktorá bola v jej dome, bola žena. „Nechápem, že je takýto prístup k žene a štvorročnému dieťaťu,“ nechápe Adriana, ktorá dodala, že psychicky je na dne.

„Snáď malá bude v poriadku, dúfam, že sa to na nej nepodpíše,“ uzavrela. O reakciu Nový Čas požiadal aj kompetentné orgány. „Po preverení informácií môžeme konštatovať, že polícia konala na základe súdneho príkazu na domovú prehliadku. Zákrok prebehol v súlade so zákonom a internými predpismi. Dieťa v tej chvíli spalo vo vedľajšej miestnosti,“ uviedla hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Andrea Dobiášová.