Adela z Prešova má voňavú záľubu: Vyrábam šaty zo živých kvetov!

Pod jej rukami vzniká skutočná nádhera. Adela Ivanovičová (46) z Prešova si splnila sen.

Ako dievča ju očarili kvety natoľko, že im venovala väčšinu života. Sympatická kvetinárka viaže svadobné kytice aj vence, no keď sa rozhodla vyrábať z farebných kvetov šaty, nečakala, že to bude mať taký úspech. Sympatická Prešovčanka sa venuje kvetinám už 26 rokov, no nezvyčajné kúsky vyrába len chvíľu.

„Asi pred štyrmi rokmi som si otvorila vlastné kvetinárstvo Adema a pri tejto príležitosti som vytvorila aj prvé šaty. Vzniklo to spontánne. Bola to sukňa. Teraz vo výrobe šiat z kvetiniek pokračujem vždy na výročie svojho podnikania. Zatiaľ som žiadne šaty nepredala. Mne najmä robí radosť ich výroba,“ prezradila šikovná dáma, ktorá si na výrobu atraktívnych modelov vytvorila vlastný postup.

„Najskôr vytvorím konštrukciu z drôtov, pretože ak by boli šaty upevnené priamo na telo modelky, nedali by sa upraviť do požadovaného tvaru,“ vysvetlila kvetinárka. Všetky použité kvety a rastliny sú živé a ide tak o celkom nákladnú zábavu. „Len samotné kvety stoja 400 eur a výroba s prípravou i následným fotením trvá približne 10 hodín,“ uzavrela Adela s tým, že vydržia 2-3 dni.

Kvetinové šaty