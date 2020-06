Raper Majk Spirit sa chystá na veľké zmeny v živote: Stane sa otcom?!

Čakajú bábätko?! Raper Majk Spirit (35) je vo veciach svojho súkromia skúpy na slovo a život mimo pódií si úzkostlivo stráži.

Inak to nebolo ani na začiatku jeho vzťahu s krásnou Ukrajinkou Máriou (32). Po pár mesiacoch však vyšiel s farbou von a brunetkou sa ešte donedávna hrdo chválil na svojom internetovom profile. V januári sa zamilovaná dvojica zasnúbila a, ako sa zdá, v ich živote prišlo na rad aj vytúžené dieťa. Podľa informácií Nového Času by si totiž raper mal onedlho vyskúšať ďalšiu životnú etapu - rodičovstvo.

Majk Spirit nemal dlho šťastie na lásku, a aj keď sa jeho meno spájalo s viacerými kráskami, nikdy to neprerástlo do ničoho viac. Je však zrejmé, že Spirit je v súčasnosti šťastný a žiari po boku priateľky Márie s ukrajinským pôvodom.

Dvojica, ktorá spolu randí už viac ako rok, sa totiž v januári zasnúbila, a dokonca obidvaja povedali, že plánujú spoločné bývanie a ich rodinka by mala mať podľa ich plánov do budúcnosti až troch potomkov. Podľa najnovších informácií sa však zdá, že tak, ako si to párik vysníval, tak aj skutočne bude. Krásna modelka a raper by sa totiž už onedlho mali stať rodičmi.prezradil Novému Času zdroj z okolia Majka.

S otázkami sme sa teda obrátili prostredníctvom jeho manažéra aj na samotného Majka, no ten sa do uzávierky k tejto veci nevyjadril. Otázkou teda zostáva, či sa budúca mamička bude vydávať s tehotenským bruškom, alebo počkajú až na príchod svojho prvého potomka a potom sa bude konať veľkolepá svadba.