Brankár pražského Bohemiansu už nebrnká na nervy len súperom: Jeho nová vášeň má od futbalu ďaleko

Popri futbale prepadol hudobnej vášni. Brankára pražského Bohemiansu Patrika Le Gianga (27) opantala gitara. Rodák z Lučenca s vietnamskými koreňmi už dlhšie túžil hrať na nejaký nástroj.

Lákal ho klavír, ale nakoniec sa rozhodol pre rozmerovo menší. Už pol roka dochádza na hodiny gitary, ale počas pandémie sa musel uspokojiť s online výučbou.



Na Žižkove našiel lektora, ktorého navštevuje raz týždenne. „Len nedávno som si kúpil novú gitaru. Brnkať som skúšal už na staršej. Keďže robím pokroky, siahol som po novej, aby som si aj doma mohol spríjemňovať chvíle voľna,“ prezradil Patrik pre Nový Čas. Nie je ťažké uhádnuť, fanúšikom ktorého klubu je slovenský brankár. „Ako prvú skladbu som sa chcel naučiť hymnu Liverpoolu. Podarilo sa.“

Le Giang miluje život plnými dúškami. Zbytočne sa nezaťažuje vecami, ktoré nedokáže ovplyvniť. Pestuje v sebe mix našej a ázijskej kultúry. Po dvoch rokoch by sa opäť rád pozrel do Vietnamu, odkiaľ pochádza jeho otec. Pre koronavírus nebol takmer päť mesiacov pri svojej rodine ani na Slovensku. „Hranice sú konečne otvorené, ale keďže sa rozbehla liga, na návrat domov nemám čas. Až po sezóne. Už sa teším. Všetci mi veľmi chýbajú.“

Domáci duel so Spartou (0:1) sledoval z lavičky náhradníkov, keďže pre náročný program tréner Bohemky rotuje zostavou. Malé pražské derby rozhodol gól, ktorý rozhodca uznal až po zhliadnutí videa. „Po zápase sme zo zostrihu videli, že nešlo o ofsajd, no zdvihnutie zástavky asistenta rozhodcu i pokriky ‚ofsajd, ofsajd‘ ovplyvnili celú situáciu. Máme pred sebou ešte zápasy so Slováckom a Jabloncom. Verím, že sa udržíme v prvej desiatke tabuľky.“ To by znamenalo únik z boja o záchranu i možnosť zaútočiť na jednu miestenku v Európskej lige.

V Česku môže byť počas ligového stretnutia na štadióne spolu 300 ľudí. Fanúšikovia sa vo Vršoviciach vedia vynájsť. „Doniesli si rebríky, aby videli ponad betónovú ohradu. Niektorí stáli dokonca na vysokozdvižnej plošine. Neuveriteľné, fantastické. Sú to veľkí srdciari. Obdivujem ich, že si nájdu čas i spôsob, ako mužstvo sledovať aj v ťažkých časoch. Som rád, že chytám práve v takomto klube,“ uzavrel Le Giang