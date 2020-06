Dominik Hrbatý opäť na kurte: Zápas s mladým argentínčanom mu dal poriadne zabrať

Prehru zobral s humorom. Jednozápasový comeback Dominika Hrbatého (42) na kurtoch trval 2.15 hod.

Bývalý 12. tenista sveta prehral v extraligovom súboji v Matúškove s mladým Argentínčanom Gabrielom Federicom (25) v troch setoch 6:3, 3:6 a 5:7. „Pred dvadsiatimi rokmi by to možno dopadlo trochu inak,“ smial sa Dominik.

Na Hrbatého súťažný návrat bolo zvedavých niekoľko desiatok divákov. Zima však aktérom súboja neprekážala. „Stále platí, že to bol len jednorazový comeback,“ povedal po prehre Dominik. Súboj síce rozohral dobre, ale štýl hry snaživého Argentínčana mu veľmi nesedel. „Som spokojný, že som si zašportoval, a hlavne, že som skončil zdravý. Ak by som vyhral, bol by to bonus. Viac som od seba ani nečakal. Možno som niektoré momenty mohol takticky lepšie zahrať, ale chýba mi prax,“ priznal Dominátor.



Bývalý 12. hráč sveta chcel mladým tenistom odovzdať posolstvo.zamyslel sa slovenský daviscupový kapitán.

Hrbatý sa viackrát povzbudzoval povestným pokrikom „Pome“. „To tenisové srdce vo mne stále je. Nikdy neznevažujem súperov, vždy chcem podať najlepší výkon a je jedno, či hrám pre zábavu alebo nejakú súťaž. Patrí to k tomu a užívam si to,“ vysvetlil víťaz šiestich turnajov ATP v singli, ktorého povzbudzovali aj mladí tenisti zo Slovana. „Potešilo ma to, ukázal som im, že sa dá slušne hrať aj v 42 rokoch,“ uzavrel Hrbatý, ktorého ešte popoludní čakal na Slovane trojhodinový tréning!

Hrbatého dlhoročný kondičný tréner Ivan Gabovič onedlho oslávi životné jubileum - 60 rokov. „Dnešný zápas beriem aj ako prípravu na 100 km dlhú cyklotúru, ktorú si sľubujeme už dobrých 20 rokov. Na jeho narodeniny ju však absolvujeme,“ povedal Hrbatý.

Skromný, sympatický a herne veľmi snaživý. Taký je Gabriel Federico, ktorý získal skalp Dominika Hrbatého. „Poznám ho z čias, keď hrával proti môjmu krajanovi Nalbandianovi,“ rozhovoril sa po víťazstve, ktoré spečatil výkrikom „Olé“. Gabriel je sparringpartner Rusky Blinkovovej, ktorá trénuje u Vladimíra Pláteníka. „Keď prišla koronakríza, uviazol som tu. Šéf klubu TC Draci Matúškovo mi ponúkol, že môžem za nich hrať. Keď mi povedali, že mojím súperom bude Dominik, tak som si pozrel nejaké jeho videá. Bol som trochu nervózny, pretože som naposledy hral súťažne pred polrokom. Toto víťazstvo je pre mňa najväčšie v kariére,“ pokračoval mladý Argentínčan, ktorý hrával univerzitnú ligu v USA. „Promoval som na univerzite v New Orleanse, môj šudijný odbor bol biznis a manažment,“ vysvetlil Federico a uzavrel: „Na Slovensku sa cítim dobre. Je to aj tenisová krajina, máte vynikajúceho, talentovaného hráča. Tuším sa volá Prívara. Ešte o ňom budeme veľa počuť.“