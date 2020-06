Mikaela Shiffrinová už trénuje naplno: Prezradila, kde ju tento rok neuvidíme, aj niečo zo zákulisia spoluprác

Mikaela Shiffrinová (25) sa aj v ďalšej sezóne bude spúšťať dolu zasneženými svahmi v pretekoch Svetového pohára na červených lyžiach značky Atomic.

Fenomenálna americká zjazdárka predĺžila aktuálne zmluvu s rakúskym dodávateľom lyží o ďalšie dve sezóny do roku 2022.

Trojnásobná celková víťazka Svetového pohára jazdí na "atomicoch" už od roku 2011, keď v rakúskom Lienzi ako 16-ročná po prvý raz vystúpila na pódium v pretekoch SP v slalome. Jej víťazstvo v zjazde koncom januára 2020 v bulharskom Bansku bolo už jej 96. skokom na pódium pre tri najlepšie pretekárky na podujatí SP. A všetky vrátane 66 víťazstiev vybojovala na lyžiach značky Atomic.

"Atomic znamená veľa pre Shiffrinovú a Shiffrinová veľa pre Atomic. Firma z Altenmarktu jej pripravuje najlepšie lyže a ona im robí reklamu svojimi úspechmi. Medzi vlajkové lode Atomicu patria aj Talianka Sofia Goggiová či Nór Aleksander Aamodr Kilde, ktorý nečakane získal celkové prvenstvo vo Svetovom pohári 2019/2020," uviedol špecializovaný portál neveitalia.it.

Shiffrinovej nevyšiel návrat na súťažné zjazdovky koncom minulej sezóny SP po tom, čo ju koncom januára prerušila po tragickej smrti otca. Keď sa už zdalo, že sa predstaví aspoň v poslednom podujatí vo švédskom Aare, pandémia koronavírusu tvrdo zasiahla a organizátori troje preteky na severe Európy, v ktorých sa malo bojovať o vzácne glóbusy, operatívne zrušili.

Momentálne už 25-ročná kráľovná slalomu zo štyroch svetových šampionátov po sebe trénuje doma v Colorade, kde v stredisku Copper Mountain robí po dlhšom čase prvé oblúky na snehu. Nedávnu správu o možnom odklade majstrovstiev sveta v alpskom lyžovaní v Cortine d´Ampezzo z roku 2021 až na rok 2022 po ZOH v Pekingu Shiffrinová komentovala nasledovne: "Bola by to komplikovaná a až nepredstaviteľná situácia. Neviem si predstaviť, že by som sa po vrchole v podobe zimných olympijských hier mala nastaviť ešte aj na majstrovstvá sveta. Aktuálne ma však oveľa viac zaujíma, akú sezónu budeme mať po koronavírusovej prestávke."

Taliansky zdroj upozorňuje, že Shiffrinová zrejme na 99% vynechá letné sústredenie v Južnej Amerike v argentínskom stredisku Ushuaia a stále hľadá vhodné miesta v Európe, kde by sa mohla pripravovať na konci leta a v skorej jeseni.