Michalovce ulovili ďalšieho hráča spod Urpína: Do Dukly mieri najproduktívnejší hráč "baranov"

Nováčik slovenskej hokejovej extraliga zo sezóny 2019/2020 HK Dukla Ingema Michalovce pred ďalšou sezónou neprestáva v dopĺňaní kádra.

Počas uplynulého týždňa vedenie "líšok" informovalo o angažovaní obrancu Vladimíra Mihálika a útočníkov Mareka Bartánusa, Tomáša Matoušeka aj predĺženie zmluvy s bekom Jánom Ťavodom, tentokrát zverejnilo meno prvého legionára pre súťažný ročník 2020/2021. Stal sa ním kanadský útočník Jordan Hickmott. Klub tiež informoval na svojom webe hkduklamichalovce.sk o novej zmluve pre centra Petra Galamboša.

V prípade tridsaťročného Kanaďana ide už o tretieho hokejistu, ktorý k najvýchodnejšiemu účastníkovi najvyššej slovenskej hokejovej súťaže prichádza z Banskej Bystrice, keďže v minulej sezóne hral pod Urpínom rovnako ako Mihálik a Bartánus. Hickmott prišiel do Európy v lete 2016, po sezóne v Banskej Bystrici zamieril do Rakúska, kde hral vo Villachu a Linzi. Záver ročníka 2018/2019 dohral v nemeckom druholigovom Bad Tölzi a v lete 2019 sa vrátil do Banskej Bystrice. V uplynulej sezóne odohral za "baranov" 55 duelov s bilanciou 21 gólov a 33 asistencií. S 54 bodmi bol dokonca najproduktívnejší hráč Banskej Bystrice.

Peter Galamboš prišiel do Michaloviec v lete 2019 z Košíc. V Dukle v 53 zápasoch zaznamenal 12 gólov a 15 asistencií. Na Slovensku hral v najvyššej súťaži aj v rodnom Martine či Banskej Bystrici. V Česku si zahral v extralige za Liberec a v nižšej súťaži za České Budějovice či Benátky nad Jizerou.